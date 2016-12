Foto: Ognjemet znova razžaril nebo nad Sydneyjem

Številna zborovanja na prostem

31. december 2016 ob 11:28,

zadnji poseg: 31. december 2016 ob 15:18

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Del sveta je že vstopil v leto 2017. Prvi so bili prebivalci tihomorskega otočja Kiribati, ki so prehod v novo leto že praznovali ob 11. uri po srednjeevropskem času.

Med zadnjimi bodo Havaji, ki bodo občudovali ognjemet šele 11 ur za nami. Začetek novega leta bodo v Sydneyju, Dubaju in Riu de Janeiru pospremili s spektakularnimi ognjemeti, na Japonskem bodo zadoneli zvonovi templjev, v Parizu pa bo zasvetila svetlobna projekcija na Slavoloku zmage.

Na Grenlandiji bodo medtem silvestrovali kar dvakrat. Ker je na severu tako temno, so prebivalci pravi ljubitelji luči in ognjemeta. Prvič bodo v novo leto pospremili preostale Evropejce, nato pa bodo uživali v ognjemetu še ob polnoči po krajevnem času.

Vrhunec v Londonu bosta odštevanje ure ob zvonih Big Bena in ognjemet pri znamenitem vrtiljaku Londonsko oko. Kdor se bo želel udeležiti silvestrovanja ob reki Temzi, bo letos potreboval vstopnico in osebni dokument.

Najboljša mesta za spremljanje spusta velike kristalne krogle na newyorškem Times Squaru pa bodo obiskovalci zasedli že popoldne po krajevnem času.

Sydney z enim najveličastnejših ognjemetov

Sydney je prehod v novo leto zaznamoval ob 14.00 po srednjeevropskem času. Spektakularni ognjemet s pristaniškega mostu s 100.000 kosi pirotehnike je organizatorje stal 4,8 milijona evrov. Že več ur pred polnočjo se je v sydneyjskem pristanišču zbralo več tisoč ljudi, ki so si želeli zagotoviti dober razgled na enega izmed najveličastnejših ognjemetov na svetu. Na obali ob znameniti operi so pričakovali okoli 1,5 milijona ljudi, okoli milijarda ljudi pa na bi ga v živo spremljala tudi prek YouTuba in Facebooka.

Več sto obiskovalcev je na najbolj zaželene razglede na obali Sydneyja čakalo že ponoči, ko so v čakalni vrsti kar prespali. V drugih predelih sydneyjskega pristanišča pa so šotore začeli postavljati že v petek, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Brez ognjemetov zaradi smrti kralja

Na Tajskem so zaradi žalovanja za kraljem Bumibolom, ki je umrl oktobra, ognjemeti prepovedani. Bo pa zato več sto tisoč ljudi zapelo novoletno pesem, ki jo je napisal pokojni kralj, sledila pa bo še kraljeva himna.

B. V.