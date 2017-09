Foto: Orkan Irma oslabel, a še moči Florido

Brez elektrike več kot 3,4 milijona prebivalcev

11. september 2017 ob 07:40

Miami - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Orkan Irma se pomika navzgor po zahodni obali Floride. Več kot tri milijone ljudi je ostalo brez elektrike, več cest je poplavljenih, drevesa so izruvana, a napovedi so bile še hujše. Orkan je namreč oslabel v drugo stopnjo s hitrostjo sunkov vetra do 160 kilometrov na uro.

Ameriško zvezno državo Florida Irma moči od nedelje zjutraj, ko je kot orkan četrte stopnje z vetrovi do 210 kilometrov na uro dosegel južno otočje Florida Keys. Orkanski vetrovi pustošijo po ozemlju, širokem do 640 kilometrov, in čeprav se je Irma od otočja Keys proti severu pomikala po zahodni obali Floride, so njeno moč čutili tudi na vzhodni atlantski obali v Miamiju in drugih mestih južne Floride. V Miamiju so vetrovi podrli dva gradbena žerjava, v Fort Lauderdalu enega. V Miamiju bodo danes lahko vzpostavili nekaj letalskih povezav, druga letališča ostajajo zaprta.

Evakuirali več kot šest milijonov ljudi

Miami in druga mesta se soočajo s poplavljenimi ulicami, po Floridi pa je do nedelje zvečer ostalo brez elektrike več kot tri milijone odjemalcev in trajalo bo več tednov, da jo znova dobijo. Pri otočju Keys so valovi segali tri metre visoko, severneje okrog mesta Naples pa dva metra. V zavetiščih je 160.000 ljudi, ukaz o evakuaciji pa je zajel 6,4 milijona prebivalcev, čeprav ga vsi niso upoštevali.

Irma je med svojim pohodom čez Karibe po zadnjih podatkih vzela 27 življenj – največ, 14, na otokih Sveti Bartolomej in Sveti Martin –, s Floride pa za zdaj poročajo o treh z orkanom povezanih smrtnih žrtvah. Smrti so povzročile prometne nesreče, ki so bile posledica močnega vetra in dežja.

Irma je na vzhodni obali Floride povzročila najmanj en tornado, ki je v kraju Palm Bay uničil šest mobilnih domov, v Fort Lauderdalu, Miamiju, Tampi in drugje pa so uvedli policijske ure, ker so se začela ropanja trgovin in domov. V Fort Lauderdalu so aretirali devet mladcev, ki so kradli športne copate iz trgovine.

Prišla naj bi vse do Atlante

Irma je nato proti večeru oslabela v orkan druge stopnje in se oslabljena približuje Tampi, kjer na širšem območju živi okoli tri milijona ljudi. Tampo je orkan zadnjič prizadel leta 1921. Od tam bo šla naprej na sever proti zvezni državi Georgii, kjer so v Atlanti prvič doslej razglasili nevarnost pred tropsko nevihto, čeprav je to mesto kar 320 kilometrov oddaljeno od morja. Zajela bo tudi Alabamo, Misisipi, Tennessee in druge zvezne države, a po napovedih vremenoslovcev bo še naprej izgubljala moč, tako da naj bi nad severno Florido oslabela v tropsko nevihto.

Trump: "Irma je velika pošast"

Florida je aktivirala 7.000 pripadnikov nacionalne garde, iz drugih zveznih držav jih je na pomoč doslej priskočilo 10.000, predsednik ZDA Donald Trump pa je razglasil izredne razmere in sprostil zvezno pomoč. Orkan Irma je označil za "veliko pošast" in napovedal, da bo kmalu obiskal prizadeta območja.

Prizore s Floride si lahko ogledate v galeriji.

A. P. J.