Foto: Pariz se je poklonil 130 žrtvam terorističnih napadov

Od januarja 2015 terorizem v Franciji vzel 241 življenj

13. november 2017 ob 16:36,

zadnji poseg: 13. november 2017 ob 16:44

Pariz - MMC RTV SLO, STA

V Parizu so se spomnili 130 žrtev terorističnih napadov, ki so pred dvema letoma pretresli francosko prestolnico (in Evropo). Slovesnosti, na katerih so prebrali imena žrtev, so bile v skladu z željami svojcev skromne in preproste.

Žrtvam so se na različnih prizoriščih napadov poklonili francoski predsednik Emmanuel Macron s soprogo Brigitte, nekdanji predsednik Francois Hollande, notranji minister Gerard Collomb, ministrica za pravosodje Nicole Belloubet, predsednika senata in narodne skupščine Gerard Larcher in Francois de Rugy ter pariška županja Anne Hidalgo.

Eagles of Death Metal nastopili pred mestno hišo

Ameriška glasbena skupina Eagles of Death Metal, ki je imela pred dvema letoma koncert v dvorani Bataclan, ko so jo napadli teroristi in ubili 90 ljudi, je nenapovedano nastopila pred pariško mestno hišo, kjer je zaigrala svojo uspešnico Save a Prayer. Člani skupine so nato mimoidočim delili bele vrtnice.

Napadi, v katerih je umrlo 130 ljudi, več kot 350 pa je bilo ranjenih, so globoko pretresli Francijo in ves svet. Islamisti so z avtomatskimi puškami in eksplozivom napadli koncertno dvorano Bataclan, več restavracij in barov v vzhodnem delu Pariza, eksplozije so odjeknile tudi ob stadionu Stade de France med prijateljsko nogometno tekmo med moštvoma Francije in Nemčije.

Notranji minister Collomb: Grožnja velika, a smo bolje oboroženi

Francoski notranji minister Gerard Collomb je pred obletnico izjavil, da teroristična grožnja v Franciji ostaja velika. Vendar je država danes bolje oborožena, je dejal.

Francija je novembra uveljavila protiteroristično zakonodajo, ki je nasledila obdobje izrednih razmer, uvedenih po terorističnih napadih v Parizu novembra 2015. Pristojni organi imajo po novem pravico, da lahko priprejo ljudi, izvedejo preiskavo domovanja in prepovedo javna zborovanja brez predhodne odobritve sodišča. Teroristični napadi v Franciji so od januarja 2015 skupaj zahtevali 241 smrtnih žrtev.

Abdeslam pred napadom v Parizu na Madžarskem?

Glavni osumljenec terorističnih napadov v Parizu Salah Abdeslam se je v dneh pred napadom v madžarski prestolnici Budimpešta sestal z madžarskimi skrajnimi desničarji, piše madžarski spletni portal zoom.hu, ki se sklicuje na vire blizu madžarske vlade. Abdeslam naj bi bil tako dva meseca pred napadom pri organizaciji Madžarska nacionalna fronta. Madžarske oblasti naj bi o srečanju molčale, čeprav naj bi zanj vedele tudi tuje obveščevalne službe. Predsednik parlamentarne komisije za nacionalno varnost socialist Zsolt Molnar je v odzivu dejal, da gre za "izredno težke trditve", ki bi lahko nakazovale, da so madžarske skrajno desničarske organizacije v neposrednem stiku s teroristi. Če se bodo trditve izkazale za resnične, je to ena največjih groženj za madžarsko nacionalno varnost.

A. V., foto: EPA, Reuters