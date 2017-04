Foto: Plaz na smetišču v Šrilanki pokopal 16 ljudi in več hiš

Potekajo reševalne akcije iskanja preživelih

15. april 2017

Colombo - MMC RTV SLO/Reuters

Ogromna gora odpadkov je v bližini šrilanške prestolnice Colombo pod sabo po navedbah prič pokopala okoli 100 hiš, pri čemer je umrlo najmanj 16 ljudi, vsaj 12 je poškodovanih.

Na prvi dan singalskega novega leta, ki ga na Šrilanki tradicionalno praznujejo 13. ali 14. aprila, se je na otoku v bližini prestolnice okoli 90 metrov visoka gora smeti zrušila po tem, ko so jo zajeli plameni. Tiskovni predstavnik šrilanške vojske Rošan Senivirathna je navedel, da so za zdaj odkrili 16 trupel. Po besedah sestre iz glavne bolnišnice v Colombu so med žrtvami tudi štirje najstniki.

"Zaslišali smo močan zvok, podoben gromu. Ploščice v hiši so popokale, začela je pritekati črna voda," je povedal Kularathna, eden izmed prebivalcev v bližini smetišča, in dodal: "Poskušali smo pobegniti, vendar smo bili ujeti. Kričali smo na pomoč in kasneje so nas rešili."

Drugi domačin, Mohamed, je dejal, da še vedno pogrešajo tri izmed svojih sosedov ter ocenil, da bi bilo lahko še vedno pokopanih več kot 100 ljudi.

Reševalne akcije na območju še vedno potekajo, sodeluje tudi vojska, ki pomaga pri iskanju preživelih in odstranjevanju odpadkov. Po izjavi policije je bilo v nesreči poškodovanih 145 hiš.

Prebivalci, ki na območju živijo večinoma v barakah, so predtem zahtevali odstranitev smetišča, saj naj bi jim povzročalo zdravstvene težave. Odstranitev smetišča je bila sicer del vladnega prostorskega načrta.

