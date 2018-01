Foto: Poplave, blato in plazovi razdejali južno Kalifornijo

Več ljudi še pogrešajo

10. januar 2018 ob 10:04

Santa Barbara - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Po obilnem deževju in poplavah v južni Kaliforniji so se sprožili zemeljski plazovi, ki so zahtevali 13 življenj, več kot 160 ljudi so odpeljali v bolnišnice. Blato, ponekod debelo cel meter, je zasulo mnogo cest in povzročilo pravo razdejanje.

Najhuje je prizadeto okrožje Santa Barbara, kjer so nedavni požari uničili rastlinje, ki je do zdaj zadrževalo zemljo. Policijski šerif v Santa Barbari je dejal, da je območje videti kot "bojišče iz prve svetovne vojne".

Deževje je plazove sprožilo na območjih, ki jih je pretekli mesec prizadel požar. Ta se je raztezal na 1.100 kvadratnih kilometrih, uničil hiše in oviral cestne povezave. Plazovi, ki so najhuje prizadeli kraj Montecito, kjer živijo številni ameriški zvezdniki, so po navedbah tamkajšnjih gasilcev odnašali tudi drevesa in uničili električno napeljavo.

Voditeljica pogovornih oddaj Ellen DeGeneres je na Twitterju objavila fotografijo z blatom prekrite avtoceste in zapisala: "Montecito potrebuje vašo ljubezen in pomoč." V Montecitu imata vilo tudi igralec Rob Lowe in TV-zvezdnica Oprah Winfrey.

Domačini so kljub pozivom k evakuaciji ostali

Deževati je začelo v torek zgodaj zjutraj. V okrožju Santa Barbara so stanovalce pozvali k evakuaciji, a naj bi poziv upoštevalo le med deset in 15 odstotkov prebivalcev.

V bolnišnice so prepeljali okoli 163 ljudi. Dvajset jih je utrpelo "poškodbe, povezane z neurjem", štirje so v kritičnem stanju. 13 ljudi je umrlo, številne še pogrešajo, zato oblasti domnevajo, da bo število mrtvih še naraslo. Več deset ljudi so s helikopterji in reševalnimi psi rešili iz blata.

V kanjonu Romero vzhodno od Santa Barbare naj bi bilo ujetih do 300 ljudi.

Razdejanje v Moncesitu si oglejte v galeriji. Foto: Reuters.

A. P. J.