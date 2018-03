Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Upokojenci so zasedli trge in ulice največjih španskih mest. Foto: Reuters Sorodne novice Stavka žensk v Španiji "proti zavezništvu patriarhata in kapitalizma" Dodaj v

Foto: Španski upokojenci zavzeli ulice: "Manj reševanja bank, več dostojnih pokojnin"

Povprečna pokojnina Španca 1.247 evrov, Španke 797 evrov

17. marec 2018 ob 18:30

Madrid - MMC RTV SLO, STA

V Madridu, Barceloni, Sevilli, Malagi, Bilbau in drugih španskih mestih se je več deset tisoč Špancev zbralo na ulicah in zahtevalo boljše pokojnine.

Upokojenci so izrazili nasprotovanje pokojninski politiki premierja Mariana Rajoya, ki podpira zasebne pokojninske sklade. Med drugim je na plakatih pisalo "Rajoy, tat, kradeš mi pokojnino", "Ni kruha, ni miru", "Za dostojne pokojnine", "Manj reševanja bank, več dostojnih pokojnin" in drugi slogani.

Upokojenci so jezni, saj so se pokojnine v preteklih nekaj letih na letni ravni zvišale le za 0,25 odstotka, medtem ko je letna inflacija lani znašala okoli dva odstotka. Po njihovem bi morale biti pokojnine usklajene z inflacijo.

V povprečju upokojenec v Španiji mesečno dobi 1.247 evrov pokojnine, upokojenka pa 797 evrov, navaja španski časnik El Pais.

"Siva poplava"

V preteklih tednih so španski upokojenci že večkrat protestirali na ulicah. Mediji pa so protestom že nadeli ime "siva poplava". Vodita jih dva največja sindikata UGT in CCOO, ki verjameta, da bodo protesti imeli učinek na dvig pokojnin.

Rajoy je ta teden sporočil, da sicer nameravajo dvigniti najnižje pokojnine, vendar je ljudi ob tem pozval, naj začnejo vlagati v zasebne pokojninske sklade. Španska vlada bo v prihodnjih tednih predstavila proračun, vendar morajo biti previdni z izdatki, saj jih želijo uskladiti v skladu s priporočili Evropske unije.

A. P. J., foto: Reuters