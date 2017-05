Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Na kraju eksplozije so številni preiskovalci. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Središče Rima stresla manjša eksplozija, dejanje naj bi bilo simbolično

Ni jasno, kdo ali kaj je bil tarča

12. maj 2017 ob 12:25

Rim - MMC RTV SLO/Reuters

V središču Rima je odjeknila manjša eksplozija na parkirišču v bližini pošte, v eksploziji pa je bilo poškodovano vozilo. Policija sporoča, da je bilo dejanje najverjetneje "simbolne narave".

Eksplozivna naprava namreč ne bi mogla povzročiti večje škode, sporoča policija. Po njenih pojasnilih je šlo za improvizirano napravo, ki je bila nameščena med dvema avtomobiloma, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Preiskovalci so našli ostanke dveh plastenk za vodo, ki sta najverjetneje vsebovali eksplozivno tekočino. Po manjši eksploziji je sledil požar, ki so ga pogasili uslužbenci pošte. Požar je povzročil manjšo škodo na avtomobilu.

Gasilci so po eksploziji sicer pohiteli do pošte, ki se nahaja blizu postaje podzemne železnice Piramida v četrti Ostiense. Italija je zaradi vrha G7, ki bo konec meseca na Siciliji, uvedla začasni nadzor na notranjih schengenskih mejah in druge varnostne ukrepe.

K. T., B .V.