Foto: Središče Rima stresli manjši eksploziji

Ni jasno, kdo ali kaj je bil tarča

12. maj 2017 ob 12:25

Rim - MMC RTV SLO/Reuters

V središču Rima sta odjeknili dve eksploziji; po prvih podatkih ni bil ranjen nihče, povzročili sta le gmotno škodo.

Eksplozivni telesi, po prvih podatkih naj bi šlo za doma narejeni bombi, sta odjeknili pred poštnim uradom v središču italijanske prestolnice. Po poročanju italijanske državne televizije RAI so preiskovalci v bližini parkiranih vozil pred uradom našli dve eksplozivni telesi. Za zdaj še ni jasno, ali je šlo za pismi bombi ali podobno improvizirani eksplozivni telesi, niti kako sta bili aktivirani. Eksploziji naj bi poškodovali eno vozilo.

Na kraj eksplozij so takoj prihiteli policisti in gasilci, del bližnjih ulic so začasno zaprli, promet pa preusmerili, poročajo različni italijanski mediji.

