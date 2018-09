Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 7 glasov Ocenite to novico! V Basri občasni protesti potekajo že od julija. Foto: Reuters Sorodne novice Na jugu Iraka protesti zaradi brezposelnosti. Več ranjenih in mrtvih. Dodaj v

Foto: V Basri protestniki vdrli v iranski konzulat in zajeli naftne delavce

Opozorila pred korupcijo in slabim vodenjem države

7. september 2018 ob 22:13

Basra - MMC RTV SLO, Reuters

Na protestih v drugem največjem iraškem mestu Basra je en človek umrl, enajst je ranjenih. Ljudje so se na ulice odpravili, da bi dvignili glas proti korupciji in slabemu vodenju države, ki je privedlo do tega, da so v poletni vročini ostali brez elektrike in tekoče vode.

Preden so se protestniki spopadli s policijo, so vdrli v iranski konzulat v Basri, nekateri pa so na bližnji naftni ploščadi za talce vzeli tamkajšnje delavce.

Protesti potekajo že pet dni. Množica je razdejala iransko veleposlaništvo, ki je bilo v času demonstracij prazno. Iračani iz Basre, v kateri živi dva milijona ljudi, opozarjajo na slabe življenjske razmere in razpad infrastrukture v mestu. V četrtek so protestniki zaprli tudi bližnje pristanišče Umm Kasr, zato bi se lahko pojavile težave pri uvozu hrane, od katere je odvisno mesto. V petek je na ulice prišlo več kot 2.000 ljudi.

Manjši solidarnostni protesti so potekali tudi v več drugih iraških mestih, kot sta Karbala in Bagdad.

Protesti so izbruhnili v času, ko si Irak prizadeva za obnovo države po triletnih spopadih s samooklicano Islamsko državo, ki je več let nadzorovala velike dele iraškega ozemlja.

A. P. J.