Foto: V Berlinu napeto ob shodu neonacistov - in protiprotestnikov

Tisoč policistov skrbi za varnost

19. avgust 2017 ob 15:41

Berlin - MMC RTV SLO, STA, Reuters

V Berlinu se je zbralo okoli 500 neonacistov iz Nemčije, Madžarske in Češke na shodu ob 30. obletnici smrti nacista Rudolfa Hessa, ki je bil med letoma 1933 in 1941 desna roka nacističnega voditelja Adolfa Hitlerja.

V bližini trase parade v okrožju Spandau v bližini železniške postaje se je zbralo prav tako okoli 500 protiprotestnikov, obe skupini pa ločuje okoli tisoč močno oboroženih policistov.

Predstavnik berlinske policije Carsten Mueller je za AP povedal, da so oblasti za shod sprejele vrsto omejitev, da bi tako preprečile izgrede in nasilje, pa tudi morebitne teroristične napade - na obe skupini.

Policija je organizatorjem neonacističnega shoda tako med drugim sporočila, da lahko marširajo po določeni trasi in da lahko prinesejo transparente, a le enega na 50 udeležencev. Ne smejo pa nositi slik Hesseja, svastik, insignij SS-a ali kakor koli drugače poveličevati Hessa, ki je leta 1987 v zaporu v Spandauu storil samomor, star 93 let.

Da bi preprečili izgrede

Take omejitve so v Nemčiji običajne. Posamezni ukrepi se sicer razlikujejo glede na okoliščine, a nemška policija pravi, da običajno skušajo najti neki kompromis med pravicami protestnikov do svobode govora in zborovanja ter pravicami protiprotestnikov in prebivalcev.

Po teh pravilih ščiti, čelade, palice in zastave s svastikami, ki so jih nasilni neonacisti in skrajni desničarji uporabljali prejšnji kaotični konec tedna v Charlottesvillu v ZDA, v Nemčiji niso dovoljeni.

Po navedbah berlinske policije so bili udeleženci shoda pred tem deležni intenzivnega pregleda v šotorih. "Shod bi najraje prepovedal, a smo ugotovili, da osnovne demokratične svoboščine žal veljajo tudi za kretene," je za radio RBB Inforadio povedal predstavnik berlinskih oblasti, pristojen za notranje zadeve, Andreas Geisel, ki je še potrdil, da je nemška policija prav zaradi dogodkov v Charlottesvillu poskrbela za posebne ukrepe.

Vse večji shodi

Po navedbah sociologa Christopha Kopkeja sobotni shod nakazuje izziv, s katerim se sooča policija v spreminjajočem se političnem okolju.

"Do 90. let so bili nemški neonacistični shodi običajno manjši od njihovih protidemonstracij. Glavna naloga policije je bila običajno zaščititi glavni shod pred manj predvidljivim protishodom," je povedal za Guardian. "A v zadnjih letih desničarskim skrajnežem uspeva vse pogosteje organizirati velika zborovanja, ob tem pa postajajo tudi militantnejši. Policija bo morala v skladu s tem prilagoditi svojo taktiko."

K. S.