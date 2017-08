Foto: V Bostonu sredi razgretega ozračja množični shod proti rasizmu

Teden dni po nemirih v Charlottesvillu

19. avgust 2017 ob 21:00,

zadnji poseg: 19. avgust 2017 ob 21:26

Boston - MMC RTV SLO, STA

Teden dni po izbruhu nasilja v ameriškem mestu Charlottesville se je v Bostonu v napetih razmerah več 10.000 ljudi zbralo na shodu proti rasizmu in sovraštvu. Hkrati je v bližini potekal manjši shod za pravico do svobode izražanja, ki naj bi se mu nameravali pridružiti tudi nekateri skrajni desničarji.

Shod za svobodo do pravice izražanja je bil načrtovan že pred dogodki v Charlottesvillu, organizatorji pa so se distancirali od tamkajšnjega nasilja in zatrdili, da fanatizma ne podpirajo. A na seznamu govornikov naj bi bilo tudi nekaj ljudi, ki jih povezujejo s skrajno desnico.

Nekateri so se tudi bali, da bi se lahko med zbrane pomešali neonacisti in zagovorniki bele nadvlade. Bostonski župan Marty Walsh je skrajno desno skupine posvaril, da če se bodo shoda udeležile, naj se vzdržijo nasilja. "Da vam bo popolnoma jasno: v Bostonu niso dobrodošle nobene sovražne skupine, njihovo sporočilo pa zavračamo," je dejal. Podobno tudi guverner zvezne države Massachusetts, republikanec Charlie Baker, ki je dejal, da ekstremističnega nasilja ne bodo trpeli.

Ker so napovedani shod številni označevali za še en zagovor rasizma, so številne organizacije in združenja pozvali k udeležbi na istočasnem shodu proti rasizmu, na katerem so se zbrali protestniki s transparenti, kot so "Naciji so zgube", "Ustavite sovraštvo", "Mi smo vaši rojaki" in "Edini dober rasist je nekdanji rasist".

Številni so nosili nalepke s podobo Heather Heyer, 32-letne protiprotestnice, ki jo je v Charlottesvillu do smrti povozil skrajni desničar.

Napete razmere v ZDA

Ocene o številu udeležencev so različne - Boston Herald poroča o 30.000, medtem ko se jih je shoda za svobodo izražanja na zelo omejenem prostoru v parku Boston Common udeležilo nekaj sto, ki so prizorišče po govorih zapustili precej hitro. Za preprečevanje izgredov skrbi okoli 500 policistov, ki so že morali posredovati ob posameznih spopadih med obema skupinama, udeležence manjšega shoda, zlasti tiste s provokativnimi napisi, kot je "Ustavite beli genocid", pa so morali ponekod pospremiti do njihovih vozil, da bi preprečili spopade. Za zdaj je policija zaradi manjših prekrškov aretirala 20 protestnikov.

Stanje v Bostonu je trenutno razgreto, bostonski policijski načelnik William Evans pa je dejal, da še nikdar ni videl toliko ljudi, ki "skoraj iščejo konfrontacijo". "Mislim, da je retorika to celotno zadevo res pripeljala na neko drugo raven," je dejal na tiskovni konferenci.

Policija in lokalne oblasti so pozivale k miru, medtem ko v državi po nasilju na shodu prejšnji konec tedna vlada izjemno napeto ozračje. Kljub uboju Heyerjeve je ameriški predsednik Donald Trump krivdo za nasilje v Charlottesvillu pripisal tako neonacistom kot tudi njihovim nasprotnikom, zaradi česar je bil deležen hudih kritik, republikanci so se od njegovih izjav distancirali, številni demokratski senatorji pa pozivajo k njegovi odstavitvi.

K. S.