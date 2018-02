Foto: V Italiji simpatizer skrajne desnice v streljanju ranil temnopolte prebežnike

Sam se je predal policiji

3. februar 2018 ob 12:48,

zadnji poseg: 3. februar 2018 ob 17:26

Macerata - MMC RTV SLO, STA, Reuters

V kraju Macerata v osrednji Italiji je 28-letni moški streljal iz avtomobila na mimoidoče in pri tem ranil najmanj šest afriških prebežnikov. Policija je osumljenca že prijela.

Po nekaterih podatkih je ranjenih ljudi sedem, med njimi je tudi ženska. Vse so prepeljali v bolnišnico, eden je v kritičnem stanju. Župan mesta Romano Carancini je prebivalce sprva pozval, naj ne zapuščajo svojih domov, poziv pa je bil po aretaciji umaknjen.

Prav tako je streljal na lokalni sedež italijanske Demokratske stranke pod vodstvom nekdanjega premierja Mattea Renzija.

Pred aretacijo, ki se ji ni upiral, se je osumljenec, 28-letni Luca Treini, ogrnil v italijansko zastavo. Karabinjerji so po poročanju medijev v njegovem avtomobilu našli pištolo, s katero bi lahko tudi izvedel napad. Treini je na lanskih regionalnih volitvah v deželi Marke kandidiral na listi protipriseljenske in protievropske stranke Severne lige.

Dejanje je že priznal.

Nasilna smrt 18-letnice

Streljanje je izbruhnilo nekaj dni po tem, ko so v dveh kovčkih našli razkosano truplo 18-letne Pamele Mastropietro. V povezavi s smrtjo je bil aretiran 29-letni nigerijski prebežnik, ki mu je bila lani zavrnjena prošnja za azil, a je ostal v Italiji. Kot poroča Reuters, so desničarski politiki smrt najstnice že izkoristili za promocijo svojega protipriseljenskega sporočila pred volitvami 4. marca.

4. marca parlamentarne volitve

Italijanske stranke so napad v Macerati obsodile. "Upam, da bom kmalu zmagal na volitvah, da bom Italiji lahko povrnil varnost," je v odzivu dejal vodja Lige, ki je v preteklosti nosila ime Severna liga, Matteo Salvini. Dodal je, da do nasilja med Italijani in tujci prihaja tudi zaradi neurejenega priseljevanja.

Predsednica desne stranke Bratje Italije, ki je povezana z Ligo, Giorgia Meloni, je obsodila napad, a hkrati posvarila, da je to varnostna težava v Italiji. "Italijani morajo ponovno zaupati v državo, ki jim bo zagotavljala varnost, red in zakonitost," je dejala.

Predsednik italijanskega senata Pietro Grasso, ki je tudi vodja levega združenja Enaki in svobodni, je menil, da je treba zaustaviti spiralo nasilja. Italijanskim varnostnim silam se je tudi zahvalil, da so prijele napadalca.

Zaskrbljenost zaradi rasizma in diskriminacije v Italiji je izrazila tudi islamska skupnost. "Zelo smo zaskrbljeni zaradi nevarnega ozračja, ki visi nad prebežniki in tujimi državljani," je dejal vodja islamske skupnosti v Italiji Foad Aodi. Opozoril je, da bi lahko predvolilni boj pred parlamentarnimi volitvami 4. marca s številnimi do tujcev sovražnimi gesli to še poslabšal.

