Ameriškim gasilcem so prišli na pomoč tudi avstralski in novozelandski. Foto: Reuters Vremenska napoved tudi za prihodnje dni ni ugodna. Foto: Reuters Sorodne novice V Kaliforniji bijejo boj z obsežnim požarom; v delu Evrope še naprej vroče

Foto: V Kaliforniji se borijo z najobsežnejšim požarom v zgodovini zvezne države

Omejili so ga šele okoli tretjino

7. avgust 2018 ob 07:44

San Francisco - MMC RTV SLO, Reuters

Severno od San Francisca v Kaliforniji divja obsežni gozdni požar, ki je prizadel 114.800 hektarjev veliko območje, s čimer je postal največji gozdni požar v zgodovini te ameriške zvezne države.

V požaru, ki divja v okolici kraja Mendocino, je sedem ljudi umrlo, pogorelo je 75 domov. Ognjeni zublji so požgali površino, primerljivo z mestom Los Angeles. Gre za dva velika požara, ki sta se združila, kar so Američani poimenovali Mendocino Complex. Vzrok za izbruh ognja so vročina, suša in močni vetrovi, vremenoslovci pa tudi v prihodnjih dneh niso napovedali obilnejših padavin. Prav nasprotno, na severu Kalifornije bi se temperatura lahko dvignila do 43 stopinj, prebivalci pa lahko pričakujejo tudi sunke vetra, kar je najhujša kombinacija za izbruh požarov. Gasilci so do zdaj omejili le 30 odstotkov požara, oblasti pa svarijo, da bi se z njim lahko bojevali še več kot en teden.

"Hitri, agresivni, nevarni" požari

Poleg omenjenega požara pri Mendocinu se kalifornijski gasilci bojujejo še s 16 drugimi požari. Scott McLean, namestnik za gozdarstvo in zaščito pred ognjem v Kaliforniji, je dejal, da so gozdni požari "izjemno hitri, izjemno agresivni in zelo nevarni".

Ameriški predsednik Donald Trump je zaradi divjanja ognja v Kaliforniji razglasil veliko naravno katastrofo. Z ognjenimi zublji se bojuje 3.000 gasilcev in več tisoč ameriških vojakov, tudi iz Arizone, Washingtona in Aljaske in celo iz Avstralije in Nove Zelandije.

Trump: Vodo preusmerjajo v Tihi ocean

Trump je sicer razburil s tvitom, da so "požari v Kaliforniji še toliko hujši zaradi slabih okolijskih zakonov, ki ne dovoljujejo učinkovite uporabe velikih količin že pripravljene vode" in da Kalifornija vodo s severa raje "neumno preusmerja v Tihi ocean". Zapisal je tudi, da je treba posekati drevesa, da se ogenj ne bi tako širil. Kalifornijski gasilci so njegovo kritiko zavrnili in dejali, da z vodo nimajo težav. "Naše spreminjajoče podnebje je tisto, ki povzroča vse hujše in vse bolj uničevalne požare," je dodal McLean.

Ameriški Nacionalni medagencijski center za požare je pred dnevi sporočil, da bo nevarnost velikih požarov v naravi za severozahod ZDA trajala do konca septembra, za Kalifornijo pa še dlje. Kalifornija ima 125 milijonov dolarjev letnega proračuna za boj proti požarom, doslej pa so od tega porabili že četrtino.

A. P. J.