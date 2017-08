Foto: V napadu v Burkina Fasu 20 mrtvih

Podoben napad je bil januarja 2016

14. avgust 2017 ob 07:18,

zadnji poseg: 14. avgust 2017 ob 10:05

Ouagadougou - MMC RTV SLO, Reuters

Vlada Burkina Fasa je sporočila, da je bilo v "terorističnem napadu" v Ouagadougouju 20 ljudi ubitih, osem pa ranjenih. Napad pred restavracijo naj bi izvedli trije strelci.

Strelci so po navedbah prič kmalu po 21. uri po krajevnem času začeli streljati na ljudi, ki so sedeli pred restavracijo Aziz Istanbul. Kot je dejal policijski načelnik Guy Ye, so napadalci na kraj dogodka prispeli na motorjih in začeli streljati vsepovprek. Varnostne sile so ubile dva napadalca, a nekateri ljudje naj bi bili še ujeti v stavbi, poroča BBC. Minister za komunikacijo Remis Dandjinou je sicer dejal, da ni jasno, koliko je bilo vseh napadalcev. Varnostna operacija se je medtem že zaključila.

BBC poroča, da bi bil napad lahko povezan z Al Kaido v Sahelu. Žrtve so iz različnih držav, je dejal minister. Iz bolnišnice v mestu so sporočili, da je bil eden izmed ubitih ljudi turški državljan, kar je potrdilo tudi turško zunanje ministrstvo. Po nepotrjenih poročilih je med žrtvami tudi francoski državljan.

Napad je podoben tistemu iz januarja 2016, ko so napadalci napadli hotel in restavracijo, le 200 metrov od prizorišča zadnjega napada. Takrat je bilo 170 ljudi zajetih kot talci, 30 pa jih je bilo ubitih. Odgovornost je prevzela Al Kaida.

B. V.