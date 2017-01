Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.7 od 12 glasov Ocenite to novico! Med žrtvami napada v nočnem klubu v Istanbulu tudi tujci (dopolnjeno)  z dodatnimi informacijami od 5. odstavka Istanbul, 1. januarja - V strelskem napadu na novoletnem praznovanju v nočnem klubu v središču Istanbula je bilo danes dobro uro po polnoči po lokalnem času ubitih najmanj 39 ljudi, med njimi 16 tujcev, je sporočil turški notranji minister Suleyman Soylu. Ranjenih je 69 ljudi, ki so jih prepeljali v bolnišnice. Turčija, Istanbul. V strelskem napadu v nočnem klubu v Istanbulu na novoletnem praznovanju je bilo danes dobro uro po polnoči ubitih najmanj 39 ljudi, med njimi 16 tujcev. Ranjenih je 69 ljudi, ki so jih prepeljali v bolnišnice. Oklepno vozilo turške policije ter reševalna vozila na prizorišču napada. Foto: Xinhua/STA Turčija, Istanbul. V strelskem napadu v nočnem klubu v Istanbulu na novoletnem praznovanju je bilo danes dobro uro po polnoči ubitih najmanj 39 ljudi, med njimi 16 tujcev. Ranjenih je 69 ljudi, ki so jih prepeljali v bolnišnice. Policisti na prizorišču napada. Foto: Xinhua/STA  Minister je povedal, da so identificirali 21 smrtnih žrtev napada in da je bilo med njimi 16 tujcev in pet Turkov. Foto: Reuters Napad v Carigradu se je zgodil okoli 1.30 po krajevnem času. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: V napadu v nočnem klubu v Carigradu 39 mrtvih

Napadalce še iščejo

1. januar 2017 ob 07:00,

zadnji poseg: 1. januar 2017 ob 10:32

Carigrad - MMC RTV SLO/Reuters

Obiskovalce kluba v Carigradu je dobro uro po vstopu v novo leto presenetil napadalec oblečen v Božička ter ubil 39 ljudi in 69 ranil; predsednik Erdogan je napad označil za "ustvarjanje kaosa".

Med ranjenimi je 15 ali 16 tujih državljanov. Kriminalistom je do zdaj uspelo identitficirati 21 žrtev, med njimi je bilo 16 Turkov in pet tujcev. Podrobnosti o napadu so sicer zelo skope, saj so oblasti, kot že večkrat v primerih podobnih napadov, močno omejile poročanje.

Notranji minister Suleyman Soylu je sporočil, da policija še vedno napadalca. Ta je oblečen v Božička, vstopil v klub dobro uro po polnoči, potem ko je na vhodu ubil policista in enega obiskovalca. Po vstopu v klub je začel streljati vsevprek. Nekatere priče poročajo, da je bilo napadalcev več, toda policija za zdaj tega ni potrdila. V klubu v okrožju Ortakoy s pogledom na Bosporsko ožino, ki velja za enega ikoničnih v turški prestolnici in je zelo priljubljen tako med domačini kot tujci, je bilo v času napada med 500 in 600 ljudi. Nekateri gosti so med napadom skočili v vodo, od koder jih je potem rešila policija.

Izrazi sožalja prihajajo z vsega sveta. Ameriški predsednik Barack Obama je izrazil obžalovanje in ponudil morebitno pomoč turškim oblastem.

K. T., K. Št.