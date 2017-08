Foto: V Rimu spopad policistov in prebežnikov

V Italijo od leta 2014 prišlo več kot 600.000 prebežnikov iz Severne Afrike

24. avgust 2017 ob 18:06,

zadnji poseg: 24. avgust 2017 ob 19:07

Rim - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Italijanska policija se je v Rimu spopadla s prebežniki, ki niso želeli zapustiti stavbe, ki so jo zasedli oktobra 2013, dve leti pozneje pa je sodnik odredil njihovo deložacijo, saj bo novi lastnik stavbe v njej uredil stanovanja.

Spopad je izbruhnil, potem ko se nekateri prebežniki niso želeli preseliti v alternativno nastanitev, ki jo je zagotovila italijanska vlada, ampak so zasedli manjši trg Piazza Independenza. Šlo naj bi za približno 100 od skupaj 800 "skvoterjev", ki so bili izseljeni iz stavbe. Večina jih prihaja iz Eritreje in Etiopije in imajo že odobren azil.

Napis na stavbi: Smo begunci, ne teroristi

Prebežniki so na policiste metali plinske jeklenke in kamenje, ti pa so odgovorili z vodnim topom, uporabili naj bi tudi gumijevke. Skvoterji, ki so še ostali v stavbi, so na balkone postavili plinske jeklenke, ki naj bi bile improvizirani metalci ognja, poroča Reuters. Policija je pojasnila, da je morala uporabiti vodne topove zaradi nevarnosti eksplozije vnetljivih tekočin. Na stavbi je visel napis v italijanščini: "Smo begunci, ne teroristi."

Zdravniki brez meja so sporočili, da je bilo v spopadih ranjenih 13 ljudi, večinoma žensk. Člani te nevladne organizacije so pomagali ranjenim.

Levica kritična, Salvini pozdravil poseg policije

Stranke politične levice so uporabo policijske sile označile kot pretirano, medtem ko je Matteo Salvini, vodja desnosredinske Severne lige, podprl policijo. "Gremo fantje: izselitev, red, čiščenje in izgon. Italijani so z vami," je na Twitterju zapisal Salvini.

V Italijo je od leta 2014 iz Severne Afrike prek Sredozemlja prišlo več kot 600.000 prebežnikov.

A. V.