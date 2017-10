Foto: V Tajpeju več 10.000 udeležencev največje parade ponosa v Aziji

Otok bo kot prvi legaliziral istospolne poroke

29. oktober 2017 ob 11:53

Tajpej - MMC RTV SLO

Središče Tajpeja so preplavile mavrične zastave in bleščeči kostumi, ko se je več 10.000 udeležencev zbralo na največji paradi ponosa v Aziji in prvi, odkar je tajvansko ustavno sodišče razsodilo v prid gejevskim porokam.

Otok bo tako, kot kaže, prvi v Aziji, ki bo legaliziral istospolne poroke, potem ko je ustavno sodišče maja razsodilo, da zakoni, ki preprečujejo istospolne poroke, kršijo pravico do svobodne poroke.

Ob tem je vladi dalo dve leti, da odločitev sodišča uveljavi. In to pričakovanje se je še kako čutilo na sobotni paradi, na kateri se je ob bučeči glasbeni podlagi zbrala radostna množica v slikovitih opravah, navaja AFP. Mnogi so si dali duška in resnično posegli po najbolj kričečih kostumih in lasuljah, od moškega, ki je poziral v razkošni poročni obleki in tiari, do moškega v napihljivem dinozavrskem kostumu.

Vsi niso zadovoljni

A v senci praznovanj se kažejo tudi določene frustracije zaradi počasnega sprejemanja novih poročnih zakonov. "Veliko ljudi si ne more privoščiti čakati dve leti," je dejal 46-letni Joseph Wu, ki se je parade udeležil s svojim dolgoletnim partnerjem. "Želimo si samo istih stvari, kot jih imajo heteroseksualni pari. Tudi mi opravljamo vojaški rok in plačujemo iste davke, zakaj torej ne moremo uživati tudi istih pravic?"

29-letni Hino Chen pa: "Isti smo. Tudi mi si želimo imeti svoje družine."

Aktivisti za pravice istospolnih so prejšnji mesec izrazili nejevoljo, ko je administrativno sodišče v Tajpeju zavrnilo prošnjo lezbičnega para za poroko, češ da se lahko registrirata šele, bo v veljavo stopila ustrezna zakonodaja.

Še vedno pa Tajvan velja za eno najnaprednejših družb v Aziji, ko gre za pravice istospolnih. Za Bennyja Chana iz Hongkonga je bilo tako vredno pripotovati na otok samo zaradi parade.

35-letni Chan je bil oblečen kot kitajska cesarica v dolgi, razkošni zlati obleki, za katero pravi, da si je v Hongkongu ne bi upal obleči. "Hongkong je konservativnejši, morda zaradi vpliva Kitajske. Samo ko sem na Tajvanu, se lahko tako oblačim in se ne bojim izraziti samega sebe."

K. S.