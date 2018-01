Foto: V ZDA arktični mraz; avtomobili obtičali v ledenem oklepu

Temperature bodo padale še nekaj dni

6. januar 2018 ob 16:12

Boston - MMC RTV SLO, STA

ZDA je že pred božičem zajel hud mraz, ki se nadaljuje tudi v novem letu in naj ne bi popuščal še vsaj nekaj dni. Najhuje je v Massachusettsu, od koder prihajajo skoraj apokaliptične fotografije.

Največ preglavic mraz povzroča na vzhodni obali, ki jo je v četrtek zajelo močno snežno neurje (vremenoslovci zanj uporabljajo kar izraz "ciklonska bomba"), nato pa se je v petek še dodatno shladilo. Meteorologi napovedujejo, da se bodo temperature, ki so že tako krepko pod povprečjem, danes še spuščale, zato pričakujejo rekordni mraz.

Kombinacija močnega vetra in arktičnih temperatur ustvarja na območju, ki se razteza od Severne in Južne Karoline na jugu do Maina na severu "nevarno mrzle razmere", opozarja ameriška nacionalna meteorološka služba. Ceste po celotnem vzhodu ZDA čisti na tisoče snežnih plugov.

Rekordno nizke temperature so zajele celo Florido na skrajnem jugu ZDA, kjer so temperature tako nizke, da z dreves "dežujejo" legvani. Ti mrzlokrvni kuščarji namreč začnejo hibernirati, ko temperatura pade pod 10 stopinj Celzija. V "sončni državi", kot je vzdevek Floride, je nekatere kraje celo pobelil sneg.



Rekordno nizke temperature naj bi se danes v Bostonu spustile na 20 stopinj Celzija pod ničlo, zaradi močnih vetrov pa bodo ljudje imeli občutek, da je celo 28 stopinj pod ničlo.

Ledena poplava

Za nameček se prebivalci Bostona in okoliških mest v Massachussettsu borijo še z najhujšimi poplavami v 40 letih, a je voda iz naraslih rek zmrznila in v ledeni oklep dobesedno ukleščila številna vozila. Amaterski posnetki iz obalnega kraja Revere severno od Bostona prikazujejo celo ulico z avtomobili vred pod debelo plastjo ledu.

Nizke temperature pričakujejo tudi v New Yorku in Washingtonu, kjer naj bi se spustile na - 10 stopinj Celzija. Zaradi neurja je bilo v četrtek brez elektrike najmanj 100.000 gospodinjstev, letalske družbe so odpovedale 5.000 poletov, newyorški letališči La Guardia in JFK sta bili zaradi snega in vetra za nekaj ur zaprti.

Na območju vremenske ujme živi kar 58 milijonov ljudi, več zveznih držav pa je že razglasilo izredne razmere

Več smrtnih žrtev

Arktična zima je v ZDA doslej v ZDA terjala že 19 življenj, še dve smrti pa so zabeležili v Kanadi. V kanadski vzhodni provinci Nova Škotska je zaradi močnega vetra, ki je rušil električne drogove, brez elektrike ostalo več 10.000 gospodinjstev.

K. S.