Foto: Velika parada ob 75. obletnici bitke pri Stalingradu

Na paradi sodeluje kar 75 tankov. Foto: Reuters Znameniti kip Mati, domovina kliče v središču Volgograda. Foto: EPA

Na bitko spominja kip ženske z mečem

2. februar 2018 ob 11:19

Volgograd - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Mineva 75 let od bitke za Stalingrad, ki velja za najbolj krvavo bitko v zgodovini vojskovanja in v kateri je Rdeča armada z zmago nad nacistično Nemčijo dosegla preobrat v drugi svetovni vojni.

Kapitulacija nemških enot pod vodstvom generala Friedricha Paulusa v bitki za Stalingrad velja za največji poraz nacistične Nemčije, za številne Ruse pa je bitka za Stalingrad še danes najpomembnejši dogodek druge svetovne vojne.

Bitka za mesto, ki se danes imenuje Volgograd, je trajala od 23. avgusta 1942 do 2. februarja 1943. Velja za najbolj krvavo bitko v zgodovini vojskovanja. Zahtevala je od 1,7 do dva milijona mrtvih, ranjenih ali ujetih. Strateško in ideološko pomembno industrijsko mesto Stalingrad, ki je bilo od leta 1925 do leta 1961 poimenovano po voditelju nekdanje Sovjetske zveze Josipu Stalinu, je bilo v bitki popolnoma uničeno in pozneje skorajda v celoti zgrajeno na novo.

Bojevanje pri -30 stopinjah

Nemška vojska je ob pomoči romunskih vojaških enot ofenzivo na Stalingrad začela ob koncu avgusta leta 1942. Vse do sredine novembra ji je uspelo osvojiti 90 odstotkov mesta. Takrat je Rdeča armada sprožila veliko protiofenzivo, zaradi katere je nemška vojska ostala obkoljena v mestu. Stalingrad je postal v zimi 1942/43, ko so se temperature spustila pod minus 30 stopinj Celzija, prizorišče večmesečnih uličnih bitk med obema stranema. Poleg spopadov je vojake obeh strani kot tudi v mestu ujete prebivalce pestila lakota.

Na začetku leta 1943 je Rdeča armada nemški vojski ponudila kapitulacijo, a jo je ta sprva zavrnila, tudi zaradi odločnega nasprotovanja Hitlerja, nato pa jo je 31. januarja vendarle sprejela. 2. februarja 1943 se je nasprotni strani predalo več deset tisoč nemških in romunskih vojakov. Dolgotrajne bitke za pomembno tranzitno središče na poti na Kavkaz z bogatimi zalogami nafte in zemeljskega plina je bilo po petih mesecih, tednu in treh dneh konec.

Velika vojaška parada

V Volgogradu, kjer na bitko spominja eden od največjih kipov na svetu, 85 metrov visoka ženska z mečem, ki nosi ime Mati, domovina kliče, se obletnice spominjajo z ognjemetom, lasersko svetlobno predstavo in vojaško parado, na kateri sodeluje kar 75 tankov. Parade se je udeležil tudi ruski predsednik Vladimir Putin.

V mestu na bitko opominja tudi Stalingrajski muzej, ki ga je samo lani obiskalo več kot dva milijona ljudi. 75 let po koncu bitke v Volgogradu občasno še vedno odkrijejo neznana množična grobišča s posmrtnimi ostanki iz druge svetovne vojne.

