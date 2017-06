Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.4 od 16 glasov Ocenite to novico! Številni ljudje so še pogrešani, več kot 50 jih je v bolnišnični oskrbi. Umrlo naj bi več ljudi, a število smrtnih žrtev ni znano. Foto: Reuters Stolpnica ima 24 nadstropij in 120 stanovanj. Foto: Reuters VIDEO Požar v londonski stolpnici Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto, video: Požar v londonski stolpnici zahteval smrtne žrtve

Nova katastrofa v Londonu

14. junij 2017 ob 07:06,

zadnji poseg: 14. junij 2017 ob 09:54

London - MMC RTV SLO/STA

Stanovanjsko stolpnico Grenfell Tower v londonskem predelu West London je zgodaj zjutraj zajel požar, ki se je iz drugega nadstropja razširil vse do vrhnjega, 24. nadstropja. Požar je zahteval smrtne žrtve.

S požarom, katerega vzrok še ni znan, se je bojevalo več kot 200 gasilcev. Londonska policija je sporočila, da ima več ljudi različne poškodbe, poroča BBC. Več ljudi je še pogrešanih. Več kot 50 ljudi je v bolnišnični oskrbi. V stolpnici je sicer 120 stanovanj, bojijo pa se, da se bo podrla. Kot je sporočila načelnica londonske gasilske brigade Dany Cotton, je požar zahteval tudi smrtne žrtve, a zaenkrat o njihovem številu še ne more govoriti.

Mediji so poročali o dramatičnih trenutkih med požarom. Po navedbah očividcev naj bi požarni alarm ostal nem. "Spala sem že, ko je nekdo začel tolči po mojih vratih in sosed mi je povedal, da gori in naj gremo ven. Ko sem odprla vrata, je bil hodnik že povsem v dimu," je za BBC povedala stanovalka v četrtem nadstropju stolpnice.

Očividci so v času požara sporočali, da so videli svetlobo, domnevno od prenosnih telefonov ali svetilk, na vrhu stavbe. Drugi so dejali, da so na oknih videli stanovalce, ki naj bi bili ujeti v stanovanjih, slišali naj bi tudi njihove klice na pomoč.

Tabloid Daily Mail piše, da so se nekateri reševali z izdelavo vrvi iz rjuh, pri reševanju pa so pomagali gasilci, ki so ljudem naročili, naj svetijo s svetilkami, da jih lahko najdejo in spravijo na varno.

BBC poroča, da je lokalna organizacija Akcijska skupina Grenfell že od leta 2013 opozarjala, da predstavlja stolpnica požarno tveganje in da je dostop do nje za reševalna vozila močno omejen. Stolpnica je bila lani prenovljena, prenova pa je stala 10 milijonov funtov. V okviru prenove so zamenjali zunanje obloge in sistem ogrevanja.

B. V.