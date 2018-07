Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.9 od 9 glasov Ocenite to novico! Številni so se pred ognjem zatekli v morje, od koder so jih rešili s čolni. Foto: Reuters Številni prebivalci in turisti so se pred ognjem zatekli v morje. Foto: Reuters Gasilcem je ponoči številne požare uspelo spraviti pod nadzor, davi pa so za promet znova odprli avtocesto med Korintom in Atenami, ki so jo zaradi močnega dima zaprli v ponedeljek. Foto: Reuters Dodaj v

Foto/video: V katastrofalnih požarih blizu Aten umrlo 50 ljudi, med žrtvami ni Slovencev

Številni so pred ognjem zbežali v morje

24. julij 2018 ob 07:39,

zadnji poseg: 24. julij 2018 ob 11:31

Atene - MMC RTV SLO, Reuters, STA

V hudih požarih, ki so se razplamteli v priljubljeni letoviški vasi Mati in okolici, približno 30 kilometrov vzhodno od Aten, je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 50 ljudi, številni med begom na varno, več kot 170 jih je ranjenih. Po podatkih MZZ-ja med žrtvami požarov ni Slovencev.

Tiskovni predstavnik grške vlade Dimitris Canakopulos je v izjavi davi zgodaj zjutraj povedal, da je mrtvih več kot 20, ranjenih pa več kot 88 odraslih in 16 otrok. Obalna straža je pozneje sporočila, da so v morju našli še štiri trupla, in sicer trupla treh žensk in otroka. Število žrtev je pozneje močno naraslo, potem ko so blizu kraja Rafina odkrili trupla 26 umrlih v požaru, je potrdil namestnik tamkajšnjega župana Girgos Kokolis. Odkrili so jih na dvorišču vile, kot vse kaže, da jim ni uspelo, da bi pred ognjem pobegnili v morje, ki je sicer zelo blizu vile.

BBC poroča, da poteka iskalna akcija desetih turistov, ki so pred ognjem zbežali z enim od čolnov. Po besedah notranjega ministra Panosa Skurletisa oblasti še vedno iščejo številne pogrešane. Po najnovejših podatkih je bilo ranjenih še najmanj 172 ljudi, med njimi jih je več v kritičnem stanju.

Med žrtvami ni Slovencev

Slovensko ministrstvo za zunanje zadeve je sporočilo, da med žrtvami ni Slovencev. Ob tem so še navedli, da so v stiku z nekaterimi turisti, ki so na območju. Ljudem sicer odsvetujejo vsa potovanja na prizadeta območja, ki niso nujna.

"Mati ne obstaja več," je dejala ena izmed očividk. "Videla sem trupla, pogorele avtomobile. Imam veliko srečo, da sem ostala živa." Vas Mati leži v pokrajini Rafina in je priljubljen turistični kraj, predvsem za upokojence in družine.

Najmlajša žrtev naj bi bil komaj 6-mesečni dojenček, za katerega je bilo usodno vdihavanje dima. Več sto ljudi se je pred ognjem zateklo v morje, kjer so jih rešili mimoidoči čolni. Številne žrtve so umrle na domovih ali v avtomobilih, ko se se skušali prebiti na varno. Vzrok požara še ni znan.

Pogled na kraj Mati davi je bil grozovit: nad vasjo se še vedno vije dim, na ulicah so pogoreli avtomobili. "Spopadamo se z nečim popolnoma nedojemljivim," je dejal grški premier Aleksis Cipras, ki je zaradi požara skrajšal obisk v BiH-u. Kot je dejal, so vpoklicali vse razpoložljive enote prve pomoči, v pokrajini Atika pa razglasili izredne razmere, navaja BBC.

Grčija je takoj izdala poziv za nujno pomoč pri spopadanju z ognjem, ki je ušel izpod nadzora na več koncih po državi. Ciper in Španija sta se že odzvala na poziv, pridružile so se jim tudi Italija, Nemčija, Poljska in Francija.

Več tisoč ljudi je prenočilo na prostem

Z ognjenimi zublji se je ponoči bojevalo več kot 600 gasilcev, številni prebivalci okolice Aten pa so morali zaradi požara zapustiti domove. Več sto otrok so evakuirali iz počitniških taborov. Več tisoč ljudi je noč preživelo na prostem, v avtomobilih in športnih dvoranah, okoli 700 pa so jih ribiči in turisti s čolni rešili s plaž in skal, kamor so se zatekli pred ognjem.

Gasilcem je ponoči številne požare uspelo omejiti, davi pa so za promet znova odprli avtocesto med Korintom in Atenami, ki so jo zaradi močnega dima zaprli v ponedeljek. Ker je za danes znova napovedana visoka temperatura ozračja, gasilci tekmujejo s časom, da bi jim uspelo požare spraviti pod nadzor. Požari so izbruhnili zaradi hude suše, močnega vetra in vročinskega vala s temperaturami do 40 stopinj Celzija. Temperature naj bi sicer v prihodnjih dneh padle.

To so najhujši požari v Grčiji po letu 2007, ko je na jugu Peloponeza umrlo več deset ljudi.

Spodaj si lahko ogledate pretresljive posnetke iz Grčije.

K. T.