Foto/video: V požaru v londonski stolpnici najmanj 12 mrtvih

V stolpnici je bilo 120 socialnih stanovanj

14. junij 2017 ob 07:06,

zadnji poseg: 14. junij 2017 ob 18:13

London - MMC RTV SLO/STA

24-nadstropno stanovanjsko stolpnico Grenfell Tower v londonskem predelu West London je zgodaj zjutraj zajel požar, v katerem je umrlo najmanj 12 ljudi, 68 je ranjenih, od tega jih je 18 v kritičnem stanju.

Zato bi lahko število mrtvih v naslednjih urah še naraslo. Vzrok požara, ki ga je 250 gasilcem popoldne uspelo omejiti, še ni znan.

V stolpnici živelo več kot 300 ljudi

Policija umrlih še ni identificirala. Več ljudi je še pogrešanih. V stolpnici, ki je v lasti kensingtonske občine, je bilo 120 socialnih stanovanj, v katerih je skupaj živelo več kot 300 ljudi.

Mati vrgla otroka iz 9. nadstropja. Otrok je preživel.

Mediji so poročali o dramatičnih trenutkih med požarom. "Nekdo je skočil skozi okno. Lahko si mislite, kako se je končalo. Grozljivo je," je dejal David Blanco, ena od prič tragedije, medtem ko je druga očividka Samira Lamri povedala še bolj neverjetno zgodbo: "Neka mati je vrgla otroka iz 9. ali 10. nadstropja. Pritekel je neki gospod in ga po čudežu ujel."

Očividci: Požarni alarm zatajil

Po navedbah očividcev naj bi požarni alarm ostal nem. "Spala sem že, ko je nekdo začel tolči po mojih vratih in sosed mi je zavpil, da gori in naj gremo ven. Ko sem odprla vrata, je bil hodnik že popolnoma v dimu," je za BBC povedala stanovalka v četrtem nadstropju stolpnice.

Očividci so v času požara sporočali, da so videli svetlobo, domnevno od prenosnih telefonov ali svetilk, na vrhu stavbe. Drugi so dejali, da so na oknih videli stanovalce, ki naj bi bili ujeti v stanovanjih, slišali naj bi tudi njihove klice na pomoč.

Tabloid Daily Mail piše, da so se nekateri reševali z izdelavo vrvi iz rjuh, pri reševanju pa so pomagali gasilci, ki so ljudem naročili, naj svetijo s svetilkami, da jih lahko najdejo in jim pomagajo na varno.

Lani stolpnico prenovili

BBC poroča, da je tamkajšnja organizacija Akcijska skupina Grenfell že od leta 2013 opozarjala, da predstavlja stolpnica požarno tveganje in da je dostop do nje za reševalna vozila močno omejen. Stolpnica, ki je bila zgrajena leta 1974, je bila lani prenovljena, prenova pa je stala 10 milijonov funtov. V okviru prenove so zamenjali zunanje obloge in sistem ogrevanja.

Podjetje iz Sussexa južno od Londona, ki je obnavljalo stolpnico, je sporočilo, da je pri svojem delu upoštevalo vse požarne, zdravstvene in varnostne standarde. Ob tem je zagotovilo, da bo sodelovalo s pristojnimi oblastmi in reševalci v preiskavi vzroka požara.

Zaradi požara preložen koalicijski dogovor?

Konservativci britanske premierke Therese May in severnoirski unionisti (DUP) zaradi požara v sredo najverjetneje ne bodo sklenili koalicijskega dogovora, so sporočili iz DUP-ja. "Pogovori se nadaljujejo, a mislim, da bo nanje vplivalo dogajanje v Londonu. Mislim, da danes ne bo razglasitve dogovora," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal tiskovni predstavnik unionistov. Viri blizu koalicijskih pogovorov so za BBC povedali, da sta strani že dosegli dogovor o 95 odstotkih vsebine koalicijskega sporazuma.

Zaradi te zamude bi lahko zamujal tudi začetek pogajanj o brexitu med Veliko Britanijo in EU-jem, predviden za prihodnji ponedeljek, še poroča BBC.

