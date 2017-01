Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.9 od 9 glasov Ocenite to novico! V uničenem hotelu ne zaznavajo znakov življenja. Foto: Reuters Pogled na hotel, ki ga je plaz premaknil za deset metrov. Foto: Reuters Reševalna akcija še poteka. Foto: EPA VIDEO V Italiji plaz zasul hotel Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto/video: V zasutem hotelu v Italiji našli štiri trupla; 25 pogrešanih

Bojijo se novih plazov

19. januar 2017 ob 09:32,

zadnji poseg: 19. januar 2017 ob 16:42

Rim - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Po nizu močnih potresnih sunkov se je v osrednji Italiji sprožil snežni plaz, ki je zasul butični hotel, v katerem je bilo nastanjenih okoli 30 ljudi. Po besedah reševalcev je veliko mrtvih.

Plaz se je sprožil v kraju Farindola sredi dežele Abruci v osrednji Italiji. Pri tem je bil skoraj povsem uničen smučarski hotel Rigopiano pod goro Gran Sasso na višini 1.200 metrov, ki ga je plaz prestavil za 10 metrov. V trinadstropnem hotelu je bilo 22 gostov, med njimi tudi otroci, in pet članov osebja.

Doslej so našli štiri trupla, gasilci pa poročajo, da so razmere dramatične in da ne zaznavajo nobenih znakov življenja.

Kot je za Radio Slovenija poročal dopisnik Janko Petrovec, so se reševalci takoj, ko so bili zvečer obveščeni o plazu, odpravili iz bližnjega kraja, – prvo naselje je oddaljeno devet kilometrov –, a so se znašli pred popolnoma zasuto cesto, zato je bilo napredovanje proti hotelu zelo počasno in so se do njega prebili šele zgodaj zjutraj.

Prva reševalca sta prišla ob 4.30, in sicer uslužbenca finančne straže. V hotel so se reševalci prebili skozi strešno okno. "Ko smo se prebili v notranjost, smo klicali, a se nihče ni oglasil," je za ANSO povedal eden od pretresenih reševalcev.

Reševalci so najprej našli dva ranjena človeka, – kot poročajo italijanski mediji, sta bila ob sprožitvi plazu na parkirišču–, ki pa nista v smrtni nevarnosti. Eden od njih je povedal, da je šel na parkirišče po avtomobil, v hotelski sobi pa pustil ženo in dva otroka, nato se je vsul plaz. Iz hotela so sicer v sredo zaprosili za evakuacijo, ker je na območju zapadlo tri metre snega.

"Do 30 ljudi je pogrešanih," je povedal vodja italijanske civilne zaščite Fabrizio Curcio, medtem ko drugi predstavniki oblasti menijo, da je še prezgodaj govoriti o žrtvah.

Sneg otežuje reševanje

Reševalno akcijo otežuje kar pet metrov debela snežna odeja, ki preprečuje dostop do hotela, zato so reševalce pripeljali s helikopterjem.

Reševalci so se lahko do poškodovanega hotela prebili le s smučmi. Na območju sicer že več dni sneži, kar še dodatno otežuje delo reševalcev, oblasti pa se bojijo novih snežnih plazov.

Potresni sunki, ki so v sredo stresli osrednjo Italijo, so zahtevali eno žrtev, v vasi Castel Castagna so izpod ruševin potegnili truplo 83-letnega moškega.

G. V., K. S.