Foto: Vojaška in domoljubna vzgoja za rusko mladino

Najstniki se učijo streljati in skakati s padalom

7. december 2017 ob 06:21

Moskva - MMC RTV SLO, Reuters

Čeprav je ruski predsednik Vladimir Putin na Zahodu demoniziran in ostro kritiziran zlasti po priključitvi Krima leta 2014, pa mu priljubljenost doma samo še raste.

Operacija priključitve polotoka Krima od Ukrajine, ki so jo ruski nacionalisti pozdravili kot "krimsko pomlad", je vodila v razmah t. i. "vojaške in domoljubne vzgoje" ruske mladine.

V južni pokrajini Stavropol je tako oživelo zanimanje za Kozake, vojaške enote v času carske Rusije, ter za zgodovino carskih in sodobnih vojn, ki jih je Moskva bila na severu Kavkaza.

Kozaki, ki so jih v zatišnih časih prikazovali kot miroljubne orače, so bili sposobni naglega odvračanja napadov iz sosednjih pokrajin, kot sta Čečenija in Dagestan, ali pa so se pridružili ruskim vojaškim akcijam v drugih koncih carstva.

V kadetski šoli

"Jutri se začenja danes," se bere moto kadetske šole generala Jermolova v Stavropolu, imenovani po Alekseju Jermolovu, ruskemu generalu iz 19. stoletja, ki je osvojil Kavkaz za Ruski imperij.

Večina kadetov prihaja iz družin aktivnih ruskih vojakov ali častnikov iz drugih varnostnih sil. Okoli 40 odstotkov tistih, ki v Rusiji opustijo šolanje, se pridruži vojski ali drugim organom pregona. Mnogi inštruktorji, ki jih usposabljajo, so preživeli več let na kriznih žariščih po vsem svetu.

Skupina najstnikov iz "domoljubnega" kluba na Krimu je poleti obiskala poletni tabor šole, imenovan "Ruski vitezi". Vsako leto se v njih usposablja do 600 deklet in fantov, letno pa kar 1.500. Poleg naporne telesne vadbe se mladostniki učijo še rokovanja z orožjem, opravljajo preizkuse natančnosti, se učijo vožnje z avtomobilom in celo skakanja s padalom.

Več fotoutrinkov z usposabljanja kadetske šole generala Jermolova pa v Reutersovi reportaži.

K. S.