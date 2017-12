Foto: Zaradi nesreče zaprt cestni predor Gotthard

Ena glavnih transportnih poti v Evropi

13. december 2017 ob 16:53

Zürich - MMC RTV SLO, STA

Zaradi smrtonosne prometne nesreče so zaprli cestni predor Gotthard v Švici, ki je ena glavnih transportnih poti v Evropi. Predor, ki poteka pod Alpami, je bil zaprt nekaj ur, dokler niso odstranili razbitin.

Predor so zaprli po čelnem trčenju osebnega avtomobila in tovornjaka v predoru. V nesreči sta umrli dve osebi, štirje ljudje so bili ranjeni.

Prve ugotovitve kažejo, da je voznik osebnega avtomobila z nemškimi registrskimi tablicami zapeljal čez sredinsko črto na nasprotni vozni pas.

17 kilometrov dolg predor so odprli leta 1980, leži pa na glavni cestni povezavi severa in juga Evrope. Letno ga prečka več kot milijon tovornjakov.

Leta 2001 je umrlo 11 ljudi, ko je čelno trčenje dveh tovornjakov povzročilo obsežen požar v predoru. Znova so ga odprli po uvedbi strožjih varnostnih ukrepov.

Da bi zmanjšali breme tovornega prometa po cesti so lani odprli železniški predor Gotthard, ki je z več kot 57 kilometri najdaljši železniški predor na svetu. Pripomogel naj bi k večjemu prevozu tovora skozi Alpe po železnici.

