Foto: Zaradi poplav v Houstonu onemogočen promet, rešili več kot tisoč ljudi

Uradno potrjene tri smrtne žrtve

27. avgust 2017 ob 08:58,

zadnji poseg: 27. avgust 2017 ob 20:20

Houston - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Po orkanu Harvey se v Houstonu spopadajo s poplavami. Četrto največje ameriško mesto je tako rekoč neprevozno. Oblasti so uradno potrdile smrt treh ljudi.

Ameriška meteorološka agencija je razglasila izredne razmere zaradi poplav in sporočila, da je potovanje po mestu Houston skoraj nemogoče. Po Twitterju so izdali opozorila pred morebitnimi tornadi in opozorili, da bodo posledice Harveyja katastrofalne. "Če najvišje nadstropje vašega doma postane nevarno, pojdite na streho," je prebivalce pozvala mestna služba za izredne razmere.

V 24 urah je na območju Houstona padlo več kot 60 centimetrov dežja. Ulice so se spremenile v deroče reke, ljudi pa so ob tem pozvali, naj se zatečejo na strehe. Do zdaj so rešili okoli dva tisoč ljudi.

Houstonski župan Sylvester Turner je sporočil, da so reševalne službe prejele več kot 2.000 klicev na pomoč, in prebivalce tega 6,6-milijonskega mesta pozval, naj reševalce kličejo, le kadar so neposredno ogrožena njihova življenja, poroča BBC. Turner je dodal, da bodo za pribežališče uporabili mestni kongresni center.

Guverner Teksasa Greg Abbot je dejal, da so na prizadeta območja ponoči poslali tudi pripadnike narodne garde. V reševanju sodeluje 1.800 pripadnikov vojske. Pri reševanju iz deroče vode pa so pomagali helikopterji in čolni.

"Hudo je in še huje bo," je še povedal in dodal, da je nevihta povzročila že za več milijard dolarjev škode.

Eno izmed dveh houstonskih letališč Hobby International je zaradi vode na vzletnih in pristajalnih stezah odpovedalo vse polete, medtem ko je letališče George Bush International omejilo svoje obratovanje.

Tri uradno potrjene smrtne žrtve

Harvey je najhujši orkan, ki je prizadel Teksas v pol stoletja. Oblasti so uradno potrdile smrt treh ljudi, več je poškodovanih.

Prva smrtna žrtev, sicer neidentificirana, je bila v petek, ko je človek umrl v požaru v hiši v mestu Rockport. V soboto pa je ženska umrla, ko se je vozila po poplavljenih cestah na zahodu Houstona. V kraju Galveston pa so v poplavljeni garaži veleblagovnice našli truplo moškega.

BBC poroča, da je na območju Houstona skupno umrlo pet ljudi, vendar oblasti treh smrti še niso potrdile.

Veter do 215 kilometrov na uro

Zaradi orkana četrte stopnje, ki je v petek dosegel Teksas s sunki vetra hitrosti okoli 215 kilometrov na uro, je brez elektrike ostalo več kot 230.000 ljudi, večinoma na območju Houstona, poroča Reuters.

Harvey je medtem že oslabel v tropsko nevihto, a naj bi nad Teksasom divjal še nekaj dni.

Zaprta druga največja rafinerija

Exxon Mobil je medtem sporočil, da zapira drugo največjo rafinerijo v ZDA, ki je v kraju Baytown. Teksaška obala je sicer središče ameriške naftne in plinske industrije.

Orkan prizadel tudi Rockport

Mesto Rockport je orkan najbolj prizadel. Ulice so poplavljene, na njih pa ležijo številni električni kabli in odpadki. Več vozil je prevrnjenih. Poškodovane so številne stavbe, tudi srednja šola, hotel in dom za starejše. V mesto je na pomoč prišla vojska.

V državi so morali zaradi naraščajoče vode iz treh zaporov evakuirati okoli 4.500 zapornikov.

Trump se spoprijema s prvo naravno katastrofo

Ameriški predsednik Donald Trump se spoprijema s svojo prvo naravno katastrofo, odkar je na položaju. V Teksasu je razglasil naravno nesrečo, kar bo tej zvezni državi omogočilo prejemanje zvezne pomoči. "Ničesar ne želimo prepustiti naključju. Mesto, zvezna država in zvezna vlada odlično sodelujejo," je Trump tvitnil po posvetovanju s člani svoje administracije. Prihodnji teden naj bi Teksas tudi obiskal.

Orkan Harvey je obudil spomin na orkan Katrina, ki je leta 2005 prizadela New Orleans. Umrlo je okoli 1.800 ljudi, katastrofa pa je bila še hujša zaradi počasnega odziva vladnih agencij.

B. V., J. R.