Foto: Zaradi večdnevnega dežja v Albaniji poplave, v Makedoniji naraščajo reke

Poplave zahtevale smrtno žrtev

2. december 2017 ob 20:01

Tirana,Skopje - MMC RTV SLO, STA

V Albaniji je po večdnevnem deževju na jugu države prišlo do obširnih poplav, zaradi česar so morali evakuirati številne prebivalce, poplave so zahtevale tudi smrtno žrtev. O naraslih rekah poročajo tudi iz Makedonije.

Albanski premier Edo Rama je sporočil, da je na terenu več kot 6.400 reševalcev, vojakov in policistov, ki se "soočajo z zelo kritičnimi razmerami".

Po uradnih podatkih je pod vodo 3.334 hiš in 3.016 hektarjev obdelovalne zemlje. 23.000 prebivalcev je od petka zvečer tudi imelo prekinjeno dobavo električne energije, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Iz četrtka na petek je albanska prestolnica Tirana v 24 urah prejela 121 milimetrov padavin, poroča spletna stran accuweather. V petek so po državi zaprli vse šole.

V Makedoniji naraščajo reke

O naraslih rekah poročajo tudi iz Makedonije, kjer je zaradi večdnevnega dežja in zemeljskih plazov oviran promet. Najbolj so narasle reke na zahodu države, reki Treska in Pčinja sta narasli za pol metra. Napovedane so nove padavine, zaradi česar se bo gladina rek še naprej zviševala, poroča makedonska tiskovna agencija MIA.

J. R.