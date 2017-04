Foto: ZDA s tomahawki napadle sirsko letalsko oporišče

Rusija zahteva izredno zasedanje Varnostnega sveta

7. april 2017 ob 06:38,

zadnji poseg: 7. april 2017 ob 10:12

Washington - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Ameriška vojska je po ukazu predsednika Donalda Trumpa na vojaško letališče v Siriji, s katerega so po prepričanju Washingtona letala sirskega režima s kemičnim orožjem napadla Kan Šejkun, izstrelila 59 tomahawkov. Sirska vojska poroča o šestih mrtvih.

"Asad je pobil nemočne moške, ženske in otroke. Za številne je bila to počasna in surova smrt. V tem barbarskem napadu so bili okrutno umorjeni celo čudoviti dojenčki. Noben božji otrok ne bi smel nikoli trpeti takšnih grozot," je na Floridi, kjer ravno gosti kitajskega predsednika Ši Džinpginga, dejal Trump in dodal, da je preprečevanje širjenja kemičnega orožja v ključnem nacionalnem interesu ZDA.

Sirska stran je večino letal umaknila

Sirski minister za informiranje je dejal, da je bil ameriški napad na letalsko oporišče "omejen" in "pričakovan," ter dodal, da ne pričakujejo vojaškega stopnjevanja. Po poročanju televizijske postaje Al Majadin je sirska vojska iz oporišča še pred napadom umaknila večino svojih letal, navaja Reuters.

Ruska državna televizija poroča, da je bilo v ameriškem napadu uničenih devet letal, letalska steza pa naj bi bila skoraj nepoškodovana.

Reuters navaja besede uradnika ameriškega obrambnega ministrstva, da je šlo za enkratno vojaško operacijo.

Kot poroča BBC, je bila po navedbah Pentagona ruska stran o napadu obveščena vnaprej. Po navedbah ameriške strani so se predelom letališča, na katerem so ruski vojaki, izognili.

Rusija za izredno zasedanje VS-ja

Po poročanju ruske televizije Rusija zahteva izredno zasedanje Varnostnega sveta. Rusko zunanje ministrstvo je ameriško vojaško operacijo označilo za "nepremišljeno."

Guverner Homsa: Umrlo je pet ljudi, sedem je ranjenih

Po besedah guvernerja pokrajine Homs Talala Barazija, ki je spregovoril za libanonsko televizijo, je v napadu, ki je povzročil veliko gmotno škodo, umrlo pet ljudi, sedem je ranjenih. Po njegovih besedah naj bi bili med žrtvami tudi civilisti iz bližnje vasi, njihovo število za zdaj še ni znano. Sirska vojska je pozneje sporočila, da je v napadu umrlo šest ljudi.

Trump: Ni dvoma o uporabi kemičnega orožja

Po Trumpovih besedah ni nobenega dvoma o tem, da je Sirija uporabila prepovedano kemično orožje, kršila obveze Konvencije proti kemičnemu orožju in zanemarila pozive Varnostnega sveta.

"Številni poskusi spremembe Asadovega vedenja so dramatično propadli. Zaradi tega se begunska kriza povečuje, območje se destabilizira, kar ogroža ZDA in zaveznike. Vse civilizirane države pozivam, naj se nam pridružijo v prizadevanjih za končanje klanja in prelivanja krvi v Siriji in končanje terorizma v vseh oblikah," je dejal Trump, ki je sirskega voditelja označil za diktatorja in na koncu prosil za božji blagoslov ne le za Ameriko, ampak za ves svet.

V domnevno kemičnem napadu z živčnim plinom v torek v Kan Šejkunu je po poročanju Reutersa umrlo 70 ljudi, po podatkih Sirskega observatorija za človekove pravice pa 86 ljudi, med njimi 20 otrok. Krivdo za napad strani prelagajo druga na drugo. Zahod z ZDA na čelu odgovornost za domnevno kemični napad pripisuje sirskemu režimu predsednika Bašarja Al Asada, sirska stran, ki jo podpira Rusija, pa krivdo pripisuje sirskim upornikom. Po njihovih zagotovilih so njihova letala zadela skladišče, kjer je Fronta Al Nusra, ki od januarja deluje kot del zavezništva Tahrir al Šam, skladiščila kemično orožje.

Trump hitro obrnil ploščo glede Asada

Kot ugotavlja analitik BBC-ja, gre za redko viden hiter preobrat v politiki do ene države. Ko je Trump prišel v Belo hišo, je bil namreč sirskega predsednika videl kot koristnega zaveznika v boju proti Islamski državi, potihnile so tudi prej glasne zahteve o spremembi na čelu sirske države. A domnevni kemični napad je Trumpov odnos do Sirije spremenil in po dveh dneh je ukazal napad, dodaja Jon Sopel.

K. T.