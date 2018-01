Foto: Zermatt v 24 urah dobil dva metra snega; obtičalo 13.000 turistov

V Sestrieru domačine prestrašil plaz

10. januar 2018 ob 07:56

Zermatt - MMC RTV SLO

Zaradi obilnega sneženja v zimskošportnih središčih v Švici, Franciji in Italiji je v hotelih in apartmajih obtičalo več tisoč turistov. V Zermattu so tiste, ki so želeli, v dolino odpeljali s helikopterjem.

Zermatt, ki leži pod znamenito goro Matterhorn, velja za eno najpriljubljenejših smučišč v Švici. V kraju je od ponedeljka obtičalo 13.000 smučarjev, ki zaradi obilne snežne pošiljke in nevarnosti snežnih plazov ne morejo v dolino. K njim so oblasti poslale helikopterje, ki so okoli sto turistov, ki so morali nujno zapustiti Zermatt, prepeljali v bližnjo vas Täsch, od koder so se nato z vlaki odpravili proti domu. Vse smučarske proge, pohodniške poti in žičnice v Zermattu ostajajo zaprte, vse obiskovalce pa pozivajo, naj ne zapuščajo hotelov in apartmajev, saj bi s tem lahko ogrozili svoja življenja in delo pristojnih služb.

Znova so obnovili dobavo električne energije, a ljudi opozarjajo, da še lahko prihaja do začasnih izpadov. "Vse imamo pod nadzorom. Nihče sicer ne smuča in ne gre na pohod, zato pa ljudje nakupujejo, pijejo in jedo. Vse je bolj tiho, morda celo romantično," je dejala tiskovna predstavnica Zermatta Janine Imesch. Če bo vreme dopuščalo, bodo žičnice znova zagnali danes. V vas, ki ima okoli 5.500 prebivalcev, je sicer v običajnih razmerah mogoče priti z avtomobilom ali vlakom.

Najvišja stopnja nevarnosti pred plazovi

Tudi v drugih znanih smučarskih krajih, ki ležijo v kantonu Valais na jugozahodu države, so razglasili najvišjo, peto stopnjo nevarnosti pred snežnimi plazovi. Takšne nevarnosti pred plazovi ni bilo v Švici že deset let. Samo v ponedeljek je v kantonu padlo več kot meter snega, v torek so dobili še dodaten meter, obilno pa je snežilo tudi prejšnji teden.

V Wengnu je močen veter, ki je v sunkih dosegel hitrost do 200 kilometrov na uro, odpihnil prvi trening smukačev, ki se bodo konec tedna na tekmi svetovnega pokala pomerili na znameniti progi Lauberhorn.

Veliko snega tudi v italijanskih Alpah

V italijanskem kraju Sestriere je v noči na torek snežni plaz zasul stanovanjsko poslopje. 29 ljudi so morali evakuirati, žrtev ni bilo. Zaradi snega so od sveta odrezani kraji Cervinia, Cogne in Gressoney v Piemontu in dolini Aoste.

Francoski vremenoslovci so dejali, da se takšno sneženje v Alpah pojavi le "enkrat na 30 let". V nekaterih predelih Savojskih Alp je v 36 urah padlo kar 1,8 metra snega. V kraju Tignes že od nedelje pogrešajo 39-letnega britanskega smučarja, a iskalna akcija ni mogla steči, saj helikopterji zaradi sneženja ne letijo.

Podobo Zermatta si oglejte v spodnji galeriji. Foto: EPA, Reuters.

A. P. J.