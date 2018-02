Foto: Zgodba dveh Guantanamov - mesta in oporišča

Med vojaškim redom in kubansko sproščenostjo

11. februar 2018 ob 06:50

Guantanamo - MMC RTV SLO, Reuters

Na vzhodnem koncu Kube najdemo zgodbo dveh Guantanamov - mesta Guantanamo in ameriškega vojaškega oporišča Guantanamo. Oba pričata o prepadu med obema državama in njihovima kulturama.

V oporišču so uniforme kamuflažne - v mestu so uniforme šolske ali pa za šport. Prosti čas vojakov v oporišču zapolnjujejo revije in knjige, v mestu pa to vlogo igrajo kavarne, igre domin in parade.

Oporišče Guantanamo je staro več kot sto let, a za kubansko vlado, ki se je povzpela na oblast z revolucijo leta 1959, je oporišče po mednarodnem pravu nezakonito. Odločitev ZDA leta 2002, da v novo zgrajeni center za pridržanje v oporišču pošilja tuje teroristične osumljence, je napetosti samo še zaostrila.

Potem ko je prejšnji ameriški predsednik, demokrat Barack Obama v času svojih dveh mandatov neuspešno skušal zapreti zloglasni center za pridržanje, je njegov naslednik Donald Trump prejšnji teden ukazal, da center ostane odprt. V njem je trenutno zaprtih 41 zapornikov, proti katerim ni bila vložena nobena obtožnica.

Radio Gitmo

Čeprav oporišče s 5.500 člani osebja in mesto z 217.000 prebivalci ležita le 29 kilometrov narazen, se življenja obeh ne prepletajo, njihove radijske postaje pa ta ločena in tako zelo drugačna življenja skrbno beležijo.

Radio Reloj, postaja kubanske vlade, promovira kubansko kulturo pod komunističnim vodstvom otoka. Postaja je v zadnjem času denimo v zvezde kovala 20-letnega plavalca, ki se je uvrstil na svetovno prvenstvo v Budimpešti, in na vse pretege hvalila cvetoče izvažanje krompirja v Latinsko Ameriko.

V ameriškem oporišču medtem Radio Gitmo oddaja ameriški skupnosti na otoku ter jim daje praktične nasvete o optimalni količini zaužitega alkohola po večerji in opozorila o negativnih posledicah hranjenja igvan.

Dva Guantanama predstavljata ostro nasprotje med dvema sosednjima državama, med katerima stikov skorajda ni. Reutersu je v svoji fotoreportaži vseeno uspelo ujeti nekaj podobnosti - pa čeprav so zgolj simbolične. Guantanamo ostaja diametralno razklan med vojaškim redom in kubansko sproščenostjo, med vojaškimi bunkerji ter karibskim morjem in nasadi sladkornih trsov.

K. S.