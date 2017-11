Frajerji z gore Granite Mountain: Zgodba o požaru, ki je vzel 19 gasilcev

Po zgodbi letos posneli film

5. november 2017 ob 06:18

Phoenix - MMC RTV SLO

V teh dneh je v ameriške kinematografe prišel film Only the Brave (Samo pogumni), posnet po tragični resnični zgodbi elitne gasilske ekipe iz Arizone, ki je umrla v gozdnem požaru leta 2013.

Čeprav so od tragedije minila že dobra štiri leta, pa so v mestu Prescott, kjer je imela ekipa bazo, boleči spomini na 19 mladih fantov, združenih v ekipo Granite Mountain Hotshots (Frajerji z gore Granite Mountain), še kako živi.

"Nedvomno je za Arizončane 30. junij dan spominjanja in dan, ki ga nihče – ne glede na to, ali so poznali 19 fantov ali ne – raje ne bi podoživljal," je za MMC o spominih na tragični dogodek povedala Fernanda Santos, dopisnica New York Timesa iz Arizone in avtorica knjige Ognjena linija: Zgodba o Frajerjih z Granite Mountain (The Fire Line: The Story of the Granite Mountain Hotshots).

Za v Braziliji rojeno Santosovo, ki za NYT kot dopisnica z jugozahoda ZDA piše o zgodbah nezakonitih priseljencev, zidu na mehiški meji, zloglasnemu šerifu Joeju Arpaiu, pa tudi o gozdnih požarih, ki vsako leto divjajo po razbeljeni pokrajini, je zgodba umrle gasilske ekipe postala osebna. Ko je raziskovala za svojo knjigo, je preživela ure in ure v pogovorih s svojci in prijatelji umrlih, da bi ugotovila, kaj je fante gnalo, kako globoke vezi so stkali med seboj ter kako so usklajevali tvegano delo z družinskim življenjem.

19 umrlih gasilcev iz elitne enote Granite Mountain Hotshots:

Eric Marsh (43), Jesse Steed (36), Clayton Whitted (28), Robert Caldwell (23), Travis Carter (31), Travis Turbyfill (27), Christopher MacKenzie (30), Andrew Ashcraft (29), Joe Thurston (32), Wade Parker (22), Anthony Rose (23), Garret Zuppiger (27), Scott Norris (28), Dustin Deford (24), William Warneke (25), Kevin Woyjeck (21), John Percin (24), Grant McKee (21), Sean Misner (26).



Kdo so pravzaprav bili Frajerji z Granita? Šlo je za elitno skupino znotraj gasilske brigade Prescotta, zadolženo za gašenje gozdnih požarov. 20-članska med seboj tesno povezana skupina je bila v obstoječi obliki vzpostavljena leta 2008. Služba gasilca v elitnem vodu je nevarna, tvegana, naporna, zanjo so potrebna obsežna usposabljanja, to ni služba, v kateri bi se postaral, ampak zgolj nekajletna zadolžitev. Povprečna starost "Frajerjev" je bila 27 let, pri čemer je povprečje dvigoval njihov načelnik Erik Marsh (43). Skupaj so imeli deset otrok, od tega sta dva fanta prvi naraščaj ravno pričakovala.

Eden največjih gozdnih požarov v zgodovini

Požare poleti 2013 – ene najhujših v zgodovini ZDA - je po dolgotrajni suši in temperaturah, ki so vztrajale pri 40 stopinjah, zanetila strela, ki je 28. junija usekala v pogozdeno gričevje nad Yarnellom nedaleč od Prescotta. Do 30. junija je močan veter požar razširil s površine 120 hektarjev na 810 hektarjev, že 1. julija je gorelo 3.400 hektarjev in s požari se je skupaj borilo več kot 400 gasilcev. Med njimi so bili 30. junija vpoklicani tudi Frajerji z Granita. Vseh 20, vključno z Marshem, je odšlo v boj z zublji, živ se je vrnil samo en, ki je bil tisti dan zadolžen za izvidnico na hribu, Brendan McDonough.



Kot je kasneje v intervjuju za ABC povedal takrat 21-letni McDonough (v filmu ga igra Miles Teller), ki je s fanti uspešno gasil tri sezone, je bil tisti usodni dan "povsem tipičen, nič grozečega ni bilo na njem", ko so se podali z opremo v hrib. A okoli 16. ure je veter začel spreminjati smer in ekipa je videla, da se jim zublji naglo približujejo. Tako naglo, da za umik ni bilo več časa – zublji so jim presekali evakuacijsko pot in ob 16.47 so poklicali v centralo, da so prisiljeni uporabiti zaklonilnike.

Gre za posebne ognjevarne ponjave, ki jih gasilci uporabijo, ko so v brezizhodnem položaju, pri čemer izkopljejo čim globljo luknjo, v katero se skrijejo, se pokrijejo s ponjavo, pri tem pa upajo, da bo ogenj nad njimi ugasnil in da bodo preživeli ognjeni pekel. Možnosti za to so običajno 50-odstotne, a ogenj na Yarnellu je bil premočen. Vsi so zogleneli. "Temperature so presegle 1000 stopinj Celzija in v zaklonilnikih preživetje ni bilo možno," je bilo zapisano v poročilu.

Iskanje krivcev

Ob tem se porajajo vprašanja, zakaj ni bilo podpore iz zraka, načrta B, okrepitev. Skratka, kako je lahko prišlo do take tragedije, ki spominja na tisto na Kornatih leta 2007, ko je zgorelo 12 hrvaških gasilcev, preživel pa je le 13. član ekipe, ki se je na Veliki Kornat podala gasit gorečo travo in grmičevje, ki sicer ni ogrožalo nikogar.

Santosova zavrača vse insinuacije, da bi se smrti Frajerjev z Granita dalo preprečiti. "Vsi iščemo preproste odgovore, ko se zgodi kakšna taka tragedija – koga okriviti? A tu ni preprostih odgovorov. Frajerji so umrli zaradi niza slabih odločitev poveljnikov, zadolženih za spopadanje s požari nad Yarnellom, prekinitve komunikacij, zgodovine napačnega upravljanja z javnimi zemljišči v divjini, ekstremne suše in vročine, ki sta presušili podrast, neurja, ki je usmerilo zublje v smer ekipe, in, kot bi trdili nekateri, lastne odločitve Frajerjev z Granita, da zapustijo območje, ki ga je ogenj že požgal – domnevno varno območje – in se na poti do Yarnella podajo v kanjon, poln nepožganega rastja."

Krivda preživelega

Skratka, splet nesrečnih naključij, čeprav so nekateri za usodo gasilcev krivili Marsha. Vseeno, ker krivec mora biti, je arizonska komisija, ki nadzoruje varnost pri delu, pol leta po tragediji po preiskavi za smrti 19-erice okrivila arizonski oddelek za gozdarstvo, češ da so zaščito imovine postavili pred človeško varnost in bi morali gasilske ekipe umakniti prej. Komisija je ob tem izrekla globo v višini 559.000 dolarjev.

McDonough, za katerega najtežji trenutek je bil, ko se je po obupanih poskusih rešitve kolegov vračal s hriba in je vedel, da bo moral kot edini preživeli pred svojce umrlih, ne krivi nikogar od svojih padlih kolegov. "Nikdar ne dvomim v odločitve, ki so jih sprejeli. Nikdar nisem dvomil vanje prej, zakaj bi vanje dvomil zdaj? Ni njihova krivda. Niso se odločili narobe," je povedal avgusta 2013 za ABC in dejal, da vse, kar mu preostane zdaj, da se še naprej bori s požari, njim v spomin in poklon. To jim je dolžan, pravi.

V naslednjem letu se je udeleževal spominskih slovesnosti, imel govore in zbiral sredstva za boj z gozdnimi požari, preden je moral izpreči, saj so mu postavili diagnozo posttravmatskega stresnega sindroma. Krivda preživelega. Lani je napisal knjigo Moji izgubljeni bratje in sodeloval kot svetovalec pri filmu Only the Brave.

Veličastni spomenik padlim

Smrt 19 Frajerjev z Granita je bila največja izguba gasilskih življenj v gozdnih požarih po letu 1933, požar na Yarnellu pa najbolj smrtonosni gozdni požar po letu 1991. Več ameriških gasilcev je v zadnjih 70 letih umrlo samo v terorističnih napadih 11. septembra, ko je bilo žrtev kar 343.

Ker je 19-erica dala svoje življenje za zaščito Yarnella, mesteca s 650 prebivalci ob vznožju hriba, je mesto Frajerje počastilo z unikatnim poklonom – lani novembra odprtim spominskim parkom Granite Mountain Hotshots, čez katerega je speljana 5,6 kilometra dolga pešpot, ki se dvigne na 1.664 metrov nadmorske višine do točke, kjer so mladeniči tisti dan umrli. Vzpon spominja na križev pot, saj vas po poti spremljajo spominske plošče za vsakega od umrlih, na vrhu pa vas okoli mesta, kjer so našli trupla, pričaka sklenjen krog iz 19 gabionov (košev s kamenjem), povezanih z verigo, znotraj njega pa 19 križev.

Kot nam je potrdila Santosova, je bilo spominsko obeležje, ki so se ga v Yarnellu lotili zelo premišljeno in z veliko pozornosti, zelo dobro sprejeto. "Veličasten poklon fantom," nam pokima. Santosova pravi, da knjige ni napisala, da bi iskala krivca za tragedijo ali se spraševala, ali bi se tragediji dalo ogniti, ampak se je osredotočala na zanjo pomembnejše vprašanje: "Kako da je vseh 19 gasilcev ostalo skupaj? To pove veliko več o tem, kdo so bili kot možje in kot ekipa, ter pomaga pojasniti njihovo tesno vez."

Kaja Sajovic