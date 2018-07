Francija: Aretiran policist, ki je ubil 22-letnika, čigar smrt je sprožila nemire

Očividci pravijo, da policijski opis dogodkov ni resničen

6. julij 2018 ob 11:05

Nantes - MMC RTV SLO

V Franciji so aretirali policista, ki je med nadzorom prometa ubil 22-letnika, kar je povzročilo dvodnevne nemire in nasilje. Preiskovalci preiskujejo, ali bi moral biti obtožen "nasilja osebe s pooblastili, ki je privedlo do uboja".

Policista, ki je ustrelil in ubil 22-letnega Abubakra Fofano, bodo zaslišali, šele po koncu tega postopka pa se bo tožilec lahko odločil, kakšni bodo naslednji koraki, so po poročanju Guardiana sporočili iz tožilskega urada v Nantesu.

Fofana naj bi bil pod nadzorom in preiskavo, povezano s preprodajo mamil. Policija je v torek zvečer ustavila vozilo nissan, ki ga je najel in vozil Fofana, ki pri sebi ni imel osebnih dokumentov, kot zahteva francoska zakonodaja. Policija ga je sicer iskala zaradi obtožb o organiziranju ropov, poroča francoski časopis Le Monde.

Policija je hotela Fofano aretirati, ta pa naj bi, tako policija, vozilo zapeljal vzvratno v enega izmed policistov. A Guardian poroča, da je več očividcev nasprotno dejalo, da je bil avtomobil v času streljanja pri miru in da nihče izmed policistov ni bil poškodovan.

Ženska, ki je incident posnela, je novinarjem dejala, da za vozilom ni bilo nobenega policista in da ni Fofana nikogar zadel.

Tihi pohod v spomin na ubitega

Kot poroča Guardian, se je v četrtek zvečer več sto ljudi udeležilo tihega pohoda v spomin na ubitega Abubakra Fofano. Njegova družina, ki se pohoda ni udeležila, je sicer pozvala k miru in koncu spopadov med protestniki in policisti. V nemirih je bilo zažganih več deset vozil in stavb, vključno s trgovinami, policijsko postajo, skupnostnim centrom in knjižnico. Uničenih je več kot 10.000 knjig in iger za otroke.

Protestniki so vzklikali "morilci, morilci, sram naj vas bo", drugi pa so iz svojih stanovanj metali kamne. Policija je uporabila solzivec.

Nasilje je bilo najhujše v predelih, ki jih francoske oblasti označujejo za "občutljive". Gre za soseske z visokimi stolpnicami s stanovanji za revnejše prebivalce, kjer vladajo velika brezposelnost, revščina in kriminal.

Premier Édouard Philippe je v četrtek obiskal Nantes in obljubil transparentnost glede smrti Fofane. Podprl je policiste in gasilce, odločno pa je obsodil izgrednike. "Nihče ne razume, da se gasilce napade s kamni, ko pridejo rešit knjižnico ali evakuirat nekoga, ki je bolan," je dejal premier.

Vlada je napovedala policijske okrepitve in sporočila, da nasilja in vandalizma ne bodo dovoljevali.

Zadnji incident je poudaril napete odnose med mladimi v revnejših predelih francoskih mest in policijo.

B. V.