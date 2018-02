Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 14 glasov Ocenite to novico! Maëlys De Araujo je izginila med poročnim slavjem, izkazalo se je, da jo je ubil 34-letnik. Foto: Reuters Sorodne novice Francijo bega, kaj se je zgodilo z devetletno Maëlys Dodaj v

Francija: Našli posmrtne ostanke pogrešane devetletne deklice

34-letnik priznal, da je deklico ubil, a domnevno po nesreči

14. februar 2018 ob 20:28

Našli so posmrtne ostanke devetletne deklice Maëlys de Araujo, ki je bila pogrešana od avgusta lani. 34-letni nekdanji vojak je priznal, da je deklico ubil.

Maëlys de Araujo je izginila med poročnim slavjem v vasi Pont-de-Beauvoisin, severno od Grenobla. V tednu dni po izginotju je policija precej pogozdeno območje prečesala s helikopterjem, policijskimi psi in potapljači, ki so iskali v bližnji reki Guiers, otroka pa je iskalo tudi na stotine prostovoljcev.

Po poročanju BBC-ja je 34-letni nekdanji vojak Nordahl Lelandais, ki je bil osumljenec, priznal, da je deklico "nenamerno" ubil, podrobnosti pa ni razkril. Pravi le, da je šlo za nesrečo.

Lelandais je po besedah tožilca Jean-Yvesa Coquillata dejal, da se je "znebil trupla", staršem deklice pa se je opravičil.

Sprva vztrajal, da je nedolžen

Lelandais, ki je bil tudi gost na poroki, je prej že priznal, da je bila Maëlys na dan, ko je izginila, v njegovem avtu, a je vztrajal, da je nedolžen. Policija je po izginotju deklice zaslišala vseh 180 gostov na slavju in odkrila nedoslednosti v Lelandaisovih izjavah. Teden dni pozneje je bil obtožen, potem ko je policija v njegovem avtu našla sledi Maëlysovega DNK-ja.

Dan po poroki je več ur čistil avto z močnimi čistili, to pa je po njegovih besedah delal, ker naj bi avto pripravljal za prodajo. Ko so v avtu odkrili sledi dekličine krvi, je spremenil zgodbo in začel sodelovati s policijo, ki jo je pripeljal do lokacije posmrtnih ostankov.

