Zaradi nižje hitrosti bo 10-kilometrska pot trajala 45 sekund dlje, 25-kilometrska pa dve minuti dlje. Foto: EPA Emmanuel Macron se vse bolj otepa kritik, da je le predsednik premožnega sloja. Foto: Reuters

Francija omejitev na cestah zunaj naselij znižala na 80 kilometrov na uro

74 odstotkov Francozov ukrepu nasprotuje

1. julij 2018 ob 10:11

Pariz - MMC RTV SLO

V Franciji je z današnjim dnem omejitev hitrosti na regionalnih cestah zunaj naselij z 90 znižana na 80 kilometrov na uro. Vlada trdi, da želi zmanjšati število prometnih nesreč, kritiki pa opozarjajo, da gre le za nabiranje denarja od prometnih kazni.

Ukrep med Francozi zbuja veliko nezadovoljstva. Oblasti so že leta 2015 na treh odsekih ceste Nationale 7, ki vodi do francoske riviere ob Sredozemskem morju, poskusno uvedle omejitev vožnje 80 kilometrov na uro, danes pa so ukrep razširile na vse ceste zunaj naselij, ki so brez pregrade med pasovoma. Francoski premier Edouard Philippe je ob razburjanju sodržavljanov dejal: "Seveda z ukrepom nismo želeli razjeziti ljudi, a navadil sem se živeti z zavedanjem, da nisem priljubljen." Pojasnil je, da študije kažejo, da bi lahko zaradi ukrepa število žrtev prometnih nesreč letno na teh cestah znižali za 400.

120 evrov letno za gorivo manj

"Ko smo omejitev znižali na 80 kilometrov na uro na pariški mestni obvoznici, se je tam zgodilo 18 odstotkov manj prometnih nesreč," je dodal, kar pa ni prepričalo nekaterih lokalnih veljakov, ki niso želel zamenjati prometnih znakov z novimi, čeprav je vlada dejala, da bo šel denar za to - 12 milijonov evrov za 11.000 novih prometnih znakov - iz državnega proračuna. Poleg tega so oblasti v zadnjih dneh sprožile obsežno medijsko kampanjo, v kateri so ljudi mirile, da bo zaradi novosti njihova pot daljša le za nekaj minut in da bodo vozniki zaradi počasnejše vožnje na leto za gorivo porabili 120 evrov manj.

"Snobovstvo Pariza"

"Včeraj sem vozil 80 kilometrov na uro in zdelo se mi je, da bom zaspal," pa se je za portal The Local pridušal Gerard Laguette, eden izmed francoskih voznikov, ki nov ukrep kritizirajo. Novosti po javnomnenjski raziskavi nasprotuje kar 74 odstotkov Francozov, ki so prepričani, da gre za "snobovstvo Pariza", saj bodo nekatere najbolj odmaknjene in najrevnejše pokrajine ukrep najbolj občutile, in nov dokaz, da je Emmanuel Macron le "predsednik premožnih". "Gre za reformo iz Pariza, ki se ne ozira na ljudi s podeželja, ki bodo morali vsak dan voziti po novih pravilih," je prepričan Pierre Chasseray iz skupine 40 milijonov voznikov. Opozarjajo tudi, da želi oblast na ta način povečati prilive v proračun zaradi večjega števila izrečenih denarni kazni.

Najmanj nesreč na Švedskem

Med evropskimi državami omejitev 80 kilometrov na uro zunaj naselij poznajo tudi BiH, Malta, Švedska, Danska, Ciper, Finska, Nizozemska, Norveška in Švica in v teh državah je tudi število prometnih nesreč nižje kot v Franciji. V Franciji so prometne nesreče vzrok 54 smrti letno na milijon prebivalcev, a statistika se v zadnjih letih slabša. Lani je tako na francoskih cestah umrlo 3.684 ljudi.

Najnižjo stopnjo smrtnosti zaradi prometnih nesreč v Evropi ima sicer Švedska - 2,6 na 100.000 ljudi; ta država ima tudi eno najstrožjih prometnih zakonodaj v Evropi. Najvišja stopnja prometnih nesreč v Evropi je v Bolgariji (9,9) in Romuniji (9,6), piše Deutsche Welle.

A. P. J.