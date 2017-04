Francija: Predvolilno tekmo zasenčili aretaciji domnevnih načrtovalcev napada

Favorita za drugi krog Le Penova in Macron

18. april 2017 ob 17:22

Pariz, Marseille - MMC RTV SLO

Pet dni pred prvim krogom predsedniških volitev v Franciji so v Marseillu zaradi suma načrtovanja terorističnega napada aretirali dva moška.

Kot piše BBC, sta se oba osumljenca radikalizirala v zaporu. Gre za 23-letnega Clementa B. in 29-letnega Mahiediena M. Oba sta francoska državljana. Pripadniki elitne policijske enote in obveščevalne službe so ju aretirali po več dni trajajoči akciji.

V Marseillu so med preiskavo v stanovanju našli orožje in material, ki se uporablja za izdelavo eksplozivnih naprav. Nobeden izmed osumljencev pa ni iz mesta na Azurni obali. Mashiedine M. naj bi bil iz Croixa, ki leži tik ob Lillu in blizu belgijske meje, Clement B. pa iz Ermonta, severozahodnega predmestja francoskega glavnega mesta.

Kot je na novinarski konferenci povedal francoski notranji minister Matthias Fekl, sta "radikalizirana francoska državljana načrtovala izvedbo napada v zelo kratkem času, z drugimi besedami v prihodnjih nekaj dneh". Kot je še dodal, nadaljujejo hišne preiskave, na delu pa so strokovnjaki za deaktivizacijo bomb. "Nekaj dni pred pomembnimi volitvami za našo državo želim spomniti, da smo poskrbeli za varnost," je še povedal Fekl, piše STA. Ni pa razkril, kaj naj bi bil cilj načrtovanega napada.

Obveščevalna služba sumi, da naj bi napad sovpadal z volitvami. Vlada je v preteklosti večkrat posvarila pred morebitnimi novimi napadi. V Franciji še vedno veljajo izredne razmere. Uvedli so jih po simultano izvedenih terorističnih napadih v Parizu decembra 2015. Zatem so jih večkrat podaljšali, trenutno pa veljajo do julija.

V nedeljo bo v Franciji prvi krog predsedniških volitev, na katerih se bo pomerilo 11 kandidatov. Drugi krog bo 7. maja, glede na javnomnenjske ankete pa naj bi se v njem srečala voditeljica skrajne desnice Marine Le Pen in neodvisni kandidat Emmanuel Macron, ki sta v Parizu na velikih shodih nagovorila volivce.

V areni Bercy je Macron pred približno 20.000 podporniki pozval k samozavestni Franciji in branil proevropsko stališče. Poglede svojih tekmecev je v veliki meri označil za usmerjene v preteklost: "Od 11 kandidatov nas jih deset želi popeljati nazaj v namišljeno podobo preteklosti." Obljubil je tudi spremembe. "Po zadnjih 20 letih bomo obrnili novo stran, ker je naša generacija pripravljena na spremembo," je dejal. Dodal je: "Jaz sem za oboje, za močno Francijo in ambiciozno Evropo."

Le Penova je medtem nastopila v dvorani, ki sprejme približno 6.000 ljudi, in zatrdila, da gre na bližajočih se volitvah za izbiro med "divjo globalizacijo" njenih tekmecev in njenim domoljubjem. "Moja prva odločitev kot odločitev predsednice bo, da Franciji vrnem meje. Množično priseljevanje za Francijo ni priložnost, temveč drama," povedala Le Penova, piše STA. V bližini prizorišča je potekal protest proti voditeljici skrajne desnice, na katerem so se protestniki spopadli s policijo, ta pa je proti nekaj deset zbranim uporabila solzivec.

T. J.