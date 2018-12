Francija pripravljena na najhujše: proteste bo varovalo 89.000 policistov

Oblasti v Parizu pozvale trgovine in muzeje, naj bodo v soboto zaprti

7. december 2018 ob 18:44

Pariz - MMC RTV SLO

Protesti rumenih jopičev so "rodili pošast", meni francoski notranji minister Christophe Castaner, ki je opozoril, da bi se med sobotne proteste lahko pomešali huligani, ki hočejo vreči vlado.

Zaradi napovedanih sobotnih protestov so francoske oblasti sprejele posebne varnostne ukrepe – v Parizu bodo zaprte vse večje turistične znamenitosti, tudi Eifflov stolp in muzej Louvre. Po vsej državi bo v pripravljenosti 89.000 policistov z oboroženimi vozili, od tega jih bo 8.000 v Parizu. Policija je tudi sicer pozvala lastnike trgovin in restavracij na območju Elizejskih poljan, naj bodo v soboto zaprti.

Francozi so odhod na ulice napovedali kljub odločitvi francoske vlade, da trošarin na gorivo v letu 2019 ne bodo dvignili.

Med drugim je Evropska rokometna zveza odpovedala sobotno tekmo evropskega prvenstva za ženske – v Nantesu bi se morale meriti Švedinje in Francozinje ter Srbkinje in Rusinje. Tekmi sta prestavljeni na nedeljo. Iz istega razloga je že v četrtek vodstvo francoske nogometne lige odpovedalo štiri tekme 17. kroga elitnega prvenstva; PSG - Montpellier, Toulouse - Lyon, Monaco - Nica in Saint-Etienne - Marseille.

Protesti rumenih jopičev v Franciji so se začeli pred tremi tedni, sprva kot nasprotovanje dvigu cen nafte, nato pa so prerasli v vsesplošno nezadovoljstvo z ukrepi Macronove administracije. Predsednika so protestniki celo pozivali k odstopu.

Protesti vse nasilnejši

Protesti so vse nasilnejši; pretekli konec tedna se jih je udeležilo približno 100.000 ljudi, nekateri med njimi so uničevali zasebno lastnino in se spopadali s policisti – aretirali so več kot 400 ljudi, več kot 100 je bilo ranjenih.

Obtožnice za poškodovanje Slavoloka zmage

Francosko tožilstvo je vložilo obtožnice proti 13 ljudem zaradi poškodovanja Slavoloka zmage, ki so ga popisali z grafiti, poškodovali kipe in z njega ukradli spominske medalje. Nekatere medalje so pozneje našli pri 412 ljudeh, ki so jih aretirali konec tedna.

Pot v Francijo odpovedal tudi Karl Erjavec

Službeno pot v Francijo je odpovedal slovenski obrambni minister Karl Erjavec, kjer bi se moral sestati s francosko obrambno ministrico Florence Parly. V Parizu bi se udeležil tudi kongresa Evropske demokratske stranke (EDP). Na ministrstvu za obrambo so potrdili, da sta se kabineta obeh ministrov dogovorila, da srečanje Erjavca in Parlyjeve odložijo na začetek januarja prihodnje leto.

V Parizu pa bi moral v teh dneh potekati tudi kongres EDP-ja, na katerem bi Erjavčeva stranka DeSUS postala članica te evropske stranke, ki je sicer del liberalne politične skupine v Evropskem parlamentu Alde. Tudi kongres EDP-ja so preložili na januar.

K. Št.