Francija pripravljena posredovati med sirskimi Kurdi in Turčijo, ki to zavrača

Asad postavil upornikom ultimat

30. marec 2018 ob 10:54

Pariz,Afrin,Ankara,Damask - MMC RTV SLO, STA

Francoski predsednik Emmanuel Macron je dejal, da je Francija pripravljena posredovati v konfliktu med sirskimi Kurdi in Turčijo, ki jih napada. Turčija je to že zavrnila. Medtem ZDA napovedujejo skorajšnji umik svojih sil iz Sirije.

Macron je v četrtek sprejel delegacijo kurdsko-arabskih Sirskih demokratičnih sil (SDF), katerih glavni del je kurdska milica YPG, proti kateri na severu Sirije Turčija s sirskimi zavezniki izvaja ofenzivo. Francoski predsednik je v pogovoru izpostavil odločilno vlogo SDF-ja, ki ga sestavljajo kurdski in arabski borci, v boju proti džihadistični t. i. Islamski državi (IS), poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dejal je, da je prioriteta Pariza boj proti terorizmu. SDF-ju je zagotovil podporo Francije, še posebej pri stabilizaciji varnostnih območij na severovzhodu Sirije, da bi, kot so sporočili iz Elizejske palače, "preprečili vnovično okrepitev Islamske države, medtem ko čakamo na politično rešitev sirskega konflikta".

Ključni del SDF-ja so kurdske Ljudske zaščitne enote (YPG), ki jih je Turčija med večmesečno operacijo 19. marca po več letih pregnala iz enklave Afrin. Turčija je operacijo začela januarja z utemeljitvijo, da je YPG povezan s prepovedano Delavsko stranko Kurdistana (PKK), kar YPG, sicer ključni partner ZDA v boju proti IS-ju v Siriji, zanika.

Ankara proti

"Zavračamo kakršna koli prizadevanja za dialog, stike ali mediacijo med Turčijo in terorističnimi organizacijami," je po poročanju AFP-ja na družbenem omrežju Twitter zapisal tiskovni predstavnik turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana Ibrahim Kalin.

Hkrati je Pariz posvaril pred dejanji, ki bi dala legitimnost terorističnim skupinam. "Države, ki jih imamo za prijateljice in zaveznike, morajo zavzeti jasno stališče proti vsem oblikam terorizma. Različna imena in krinke ne morejo zakriti resnične identitete teh terorističnih skupin," je še sporočil Kalin.

Boj Francije proti IS-ju in PKK-ju

Macron je ponovil zavezanost Francije boju proti PKK-ju, kot tudi varnosti Turčije. Ob tem je izrazil upanje, da "bo mogoče vzpostaviti dialog med SDF-jem in Turčijo ob pomoči Francije in mednarodne skupnosti", glede na to, da dejavnosti Sirskih demokratičnih sil nimajo nikakršne operativne povezave s PKK-jem.

Potem ko je Turčija iz Afrina pregnala YPG, je Erdogan napovedal širitev ofenzive proti kurdskim silam tudi na druga kurdska območja na severu Sirije blizu meje s Turčijo.

Eden od kurdskih predstavnikov Asija Abdelah je po pogovoru z Macronom povedal, da bo Francija poslala vojake v Manbidž, naslednje mesto, ki mu Erdogan grozi z napadom in kjer so že prisotni ameriški vojaki. Francoske posebne enote so sicer že prisotne v Siriji, Pariz pa je glede njihovega števila in prisotnosti skrivnosten. Iz francoske predsedniške palače teh navedb niso komentirali.

Trump: Ameriške sile "zelo kmalu" iz Sirije

Predsednik ZDA Donald Trump je medtem v zvezni državi Ohio, kjer je nagovoril tamkajšnje industrijske delavce, napovedal, da se bodo vojaške sile ZDA "zelo kmalu" umaknile iz Sirije. Dodal je, da je ameriška vojska tik pred tem, da bo tam prevzela nadzor nad celotnim območjem, ki je nekoč bil v rokah IS-ja.

Dodal je tudi, da so ZDA zaradi vojn na Bližnjem vzhodu zapravile že 7.000 milijard dolarjev. "Na Bližnjem vzhodu smo zapravili 7.000 milijard dolarjev. In kaj imamo od tega? Nič," je še dejal Trump in obljubil, da se bodo v prihodnosti ZDA usmerile v ustvarjanje delovnih mest in izgradnjo infrastrukture doma.

"Umaknili se bomo iz Sirije, najverjetneje zelo kmalu. Naj drugi zdaj poskrbijo zanjo," je povedal. Ob tem ni povedal, kdo bi to lahko bil, a imata Rusija in Iran v državi svoje sile v podporo sirskemu predsedniku Bašarju Al Asadu.

Tiskovna predstavnica ameriškega zunanjega ministrstva Heather Nuert je kasneje na novinarsko vprašanje, ali ve za odločitev, da se bodo ZDA umaknile iz Sirije, sicer odgovorila: "Ne, ne vem. Ne." ZDA naj bi imele v Siriji trenutno okoli 2.000 vojaških pripadnikov.

Ultimat upornikom v Vzhodni Guti

Medtem je sirska vlada uporniški skupini Džaiš al Islam, katere borci so zadnji ostali v mestu Duma v enklavi Vzhodna Guta, dala 72 ur časa, da zapustijo območje. Ultimat je začel veljati v sredo zvečer, poroča Sirski observatorij za človekove pravice.

Predstavnik skupine Mohamed Aluš je za televizijo Al Arabija iz Združenih arabskih emiratov, a v savdski lasti, dejal, da je ultimat predvsem "propagandni trik" sirskega režima, s katerim želijo vplivati na pogajanja z rusko stranjo. Zavrnil je, da se je skupina strinjala s premestitvijo v Idlib na severozahodu Sirije, ki je pod nadzorom skupine Tahrir al Šam, ki ima povezave s teroristično mrežo Al Kaida.

Doslej sta drugi dve uporniški skupini, Ahrar al Šam in Fajlak al Rahman, ob posredovanju ruske strani dosegli dogovor, da so njune oborožene predstavnike in njihove družine premestili v Idlib.

Evakuacija iz Vzhodne Gute se je začela prejšnji teden. Zaradi nje je silam predsednika Asada uspelo, da so okrepile nadzor nad Vzhodno Guto v bližini sirskega glavnega mesta Damask. Vzhodna Guta je bila v zadnjih tednih žrtev hudega obstreljevanja. Po poročanju sirskih medijev so iz Vzhodne Gute v tednu dni evakuirali 31.890 ljudi, evakuacija pa se nadaljuje tudi danes.

B. V.