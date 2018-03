Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Novembra so se pred pravosodnim ministrstvom zbrali protestniki in zahtevali znižanje starostne meje za posilstvo. Foto: AP Francoski pravosodni sistem se je znašel na udaru. Foto: AP Dodaj v

Francija: Spolni odnos z 11-letnico sporazumni seks ali posilstvo?

Postavljena starostna meja za sporazumni spolni odnos

6. marec 2018 ob 10:45

Pariz - MMC RTV SLO

Po dveh primerih spolnih odnosov starejših moških z 11-letnima deklicama namerava Francija zakonsko postaviti starostno mejo za sporazumni spolni odnos na 15 let.

Javnost je namreč ogorčena, da sta se oba moška na sodišču izmazala in nista bila ovadena zaradi posilstva mladoletnic, poroča AFP.

"Po posvetovanjih in na priporočilo strokovne komisije se je vlada odločila, da postavi mejo za spolni odnos s soglasjem na 15 let," je povedala ministrica za enake možnosti Marlène Schiappa.

Vprašanje, kdaj je dekle dovolj staro za sporazumni spolni odnos, se je razplamtelo, potem ko so se tako javnost kot politiki razburili nad francosko zakonodajo, ki je dopustila, da sta oba moška ušla zaporni kazni.

Po francoski zakonodaji se lahko vsako spolno dejanje odraslega nad otrokom, mlajšim od 15 let, sicer preganja, ni pa to še nujno posilstvo. Tožilec, ki bi kršitelja rad obtožil posilstva, mora dokazati, da je bil spolni odnos otroku vsiljen, kar ni vedno najlažje dokazati.

Kontroverzni odločitvi

Novembra je bil 30-letni moški tako oproščen posilstva 11-letnice, potem ko je sodišče presodilo, da deklica ni bila izpostavljena "prisili, grožnji, nasilju ali elementu presenečenja".

V drugem primeru, v katerega je bila vpletena prav tako 11-letnica, pa je bil 28-letni moški obtožen spolnih odnosov z mladoletnico, ne pa tudi posilstva, kar je močno razburilo dekletovo družino. A prejšnji mesec je sodišče svojo odločitev razveljavilo in sporočilo, da bi morali moškega obtožiti posilstva, hkrati pa zaprosilo, da se primer preusmeri na višje sodišče.

Vse od takrat dalje zakonodajalci in skupine za zaščito otrok pozivajo vlado, naj postavi starostno mejo za privolitev, kot to velja po večini evropskih držav. Po večini držav je ta meja 15 let, ponekod, kot v Italiji, Romuniji, Bolgariji in BiH-u, tudi manj.

Schiappa je sporočila, da je "zelo zadovoljna", da se je vlada odločila za mejo 15 let, kot je to predlagal odbor zdravnikov in pravnih strokovnjakov. Novo starostno mejo, del svežnja zakonov za zajezitev spolnega nasilja in seksizma, naj bi vlada potrdila v naslednjih tednih.

K. S.