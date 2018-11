Francija je ena izmed petih stalnih članic Varnostnega sveta Združenih narodov. Nemčija ni. Foto: Reuters Sorodne novice Nemčija poziva Francijo, naj sedež v Varnostnem svetu ZN-a prepusti EU-ju Dodaj v

Francija zavrnila nemški predlog. Ne bo se odpovedala mandatu stalne članice Varnostnega sveta ZN-a.

Pozivi k reformam Varnostnega sveta

29. november 2018 ob 16:40

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Francija je zavrnila predlog nemškega finančnega ministra Olafa Scholza, da bi se Francija odpovedala stalnemu sedežu v Varnostnem svetu Združenih narodov in ga prepustila Evropski uniji.

"Francija izpolnjuje vse odgovornosti, ki izhajajo iz stalnega mandata in so povezane s pravico veta. Ko izražamo naša nacionalna stališča, vedno upoštevamo tudi vsa evropska stališča," so sporočili iz Pariza.

Francosko zunanje ministrstvo je še sporočilo, da podpira reformo Varnostnega sveta ZN-a z dodatnimi stalnimi članicami, kjer bi stalni mandat poleg sedanjih petih članic imele še Nemčija, Italija, Brazilija in dve afriški državi.

Nemški finančni minister Scholz je v sredo še dejal, da se zaveda, da bo potrebnega nekaj prepričevanja Francije za izpeljavo ideje, a bi bil to smel in pameten cilj. Da izguba vplivnega mandata stalne članice ne bi bila preveč boleča, je predlagal, da bi Francija dobila stalnega veleposlanika Evropske unije pri ZN-u.

Samo stalne članice s pravico veta

Francija je ena od petih stalnih članic Varnostnega sveta ZN-a od vzpostavitve tega organa leta 1945 po koncu druge svetovne vojne. Poleg Francije so stalne članice še Velika Britanija, Kitajska, Rusija in ZDA. Poleg stalnih članic, ki imajo pravico veta, ima Varnostni svet še deset nestalnih članic, katerih mandat traja dve leti. Nemčija bo članica tega organa znova od januarja prihodnje leto.

