Francijo bega, kaj se je zgodilo z devetletno Maëlys

Izginila pred tednom dni na poroki

3. september 2017 ob 18:21

Grenoble - MMC RTV SLO

Francosko tožilstvo je tudi uradno sprožilo preiskavo ugrabitve v primeru izginotja devetletne deklice, ki je izginila med poročnim slavjem v francoskih Alpah prejšnji konec tedna.

Namestnik tožilca v Grenoblu Laurent Becuywe je na tiskovni konferenci povedal, da bodo v preiskavi preverili prav vse sledi, vključno z možnostjo, da je bila deklica žrtev nesreče.

Maëlys De Araujo, ki je bila na družinski poroki s svojimi starši, starejšo sestro in ostalimi sorodniki, so zadnjič videli v noči s sobote na nedeljo na poporočni zabavi v večnamenski dvorani v vasi Le Pont-de-Beauvoisin na jugovzhodu Francije.

Policija je v tem tednu dni od izginotja precej pogozdeno območje prečesala s helikopterjem, policijskimi psi in potapljači, ki so iskali v bližnji reki Guiers, rjavolaso, 130 centimetrov visoko Maëlys pa išče tudi na stotine prostovoljcev.

Preiskovalci so opravili pogovore z 250 potencialnimi pričami, vključno z vsemi 180 svati in jih prosili za vse posnete fotografije in posnetke, če bi morda na njih opazili kaj sumljivega. Preiskali so tudi domovanje oskrbnika dvorane in njegov avtomobil, a ga niso pridržali. V zadnjih dneh so sicer izvedli skupno kar 40 hišnih preiskav, navaja AFP.

Dva moška izpustili

Psi so vonj za deklico izgubili na parkirišču pred dvorano, zato policija dopušča tudi možnost ugrabitve, tožilstvo pa pravi, da zaenkrat še ni izključilo ničesar, tudi, da bi lahko šlo za nesrečo.

V četrtek in petek je policija sicer pridržala dva 34-letna moška, a je oba v petek zvečer po zaslišanju izpustila brez obtožnice. Preiskovalci so od moških želeli pojasnila "glede določenih elementov", je novinarjem pojasnil grenobelski tožilec Dietlind Baudoin, ki ni želel dodatno pojasnjevati. "Kot stvari stojijo, smo se odločili, da ti elementi niso zadostni za obtožnico."

Policija zdaj preverja morebitne kazenske kartoteke dekličinih svojcev in ostalih svatov. "Glede na čas, ki je pretekel od izginotja male Maelys in glede na vsa prizadevanja, da bi jo našli, ne moremo več izključiti možnosti, da je prišlo do kriminalnega dejanja," je povedal Baudoin.

K. S.