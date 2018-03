Francijo ohromila stavka zaposlenih v javnem sektorju

Macron želi zmanjšati javni sektor

22. marec 2018 ob 12:40,

zadnji poseg: 22. marec 2018 ob 20:50

Pariz - MMC RTV SLO, STA

V Franciji so danes stavkali zaposleni v javnem sektorju. Na poziv sindikatov so bile zaprte številne šole, vrtci in knjižnice, močno je moten železniški in letalski promet. Na ulicah se je zbralo več 100.000 ljudi.

Stavka je opozorilo predsedniku Emmanuelu Macronu in njegovim reformnim načrtom.

Stavke in proteste je vodilo sedem sindikatov javnih uslužbencev, ki se jim je pridružila tudi tretjina zaposlenih na železnicah.

Med okoli 200.000 ljudi, kot navaja policija, in več kot 500.000, kot navaja največji sindikat javnih uslužbencev CGT, se je po vsej Franciji udeležilo protestov. Samo v Parizu se jih je zbralo 47.800, kjer je prišlo do nekaj posamičnih spopadov med policijo in mladimi protestniki, ki so na policiste metali predmete, policisti pa so uporabili solzivec in vodni top.

V drugih velikih mestih, kot sta Marseille in Lyon, se je zbralo po okoli 10.000 ljudi. Na največjem protestu pred spomenikom, ki je posvečen padcu Bastilje, se je po podatkih železničarskega sindikata v Parizu zbralo 25.000 ljudi.

Današnji dan so sindikati izbrali namenoma, saj so se 22. marca 1968 začeli študentski protesti, ki so ohromili državo in maja istega leta prerasli v ulične spopade med policijo in protestniki.

Preizkus za Macrona

Stavke in protesti pomenijo pomemben preizkus za Macrona, ki načrtuje obsežne reforme javnega sektorja. V petletnem mandatu namerava zmanjšati število delovnih mest v javnem sektorju za 120.000, plače želi bolj vezati na učinkovitost in storitve v večji meri prepuščati pogodbenim sodelavcem. Sindikati mu očitajo, da bo to zmanjšalo varnost zaposlitve.

Francoski sindikati, ki so bili nekoč strah in trepet za oblasti, so v preteklosti vlade prisilili, da so se odpovedale svojim načrtom. Macron in njegovi ministri sicer vztrajajo, da ne bodo popustili.

Zaradi stavke je danes vozila manj kot polovica hitrih vlakov TGV, odpovedanih je bila polovica regionalnih vlakov. Odpovedani so bili tudi štirje vlaki Eurostar med Londonom in Parizom in približno četrtina drugih mednarodnih vlakov.

Na treh pariških letališčih - Charles de Gaulle, Orly in Beauvais - so zaradi stavke kontrolorjev poletov odpovedali približno tretjino poletov, nekaj so jih odpovedali tudi na letališčih v Montpellieru, Nici in Marseillu.

Stavkala četrtina učiteljev

Stavkala je približno četrtina učiteljev po vsej državi, v regiji Seine-Saint-Denis severno od Pariza pa celo 55 odstotkov.

Železničarski sindikati so pozvali k trimesečnim stavkovnim dejavnostim, začenši s 3. aprilom, s katerimi bodo z dvodnevnimi stavkami na vsakih pet dni poskušali prisiliti vlado, da bi se odrekla reformi francoskih železnic SNCF, ki bi novim zaposlenim odvzela posebne privilegije v povezavi z upokojevanjem in varnostjo delovnih mest.

Macron se za zdaj upira pritiskom železničarjev in po anketah sodeč ga pri tem podpira tudi javnost.

Anketa, ki jo je Ipsos objavil v sredo, je sicer pokazala, da Macronovo politiko podpira 37 odstotkov vprašanih, medtem ko na njegovo predsednikovanje negativno gleda 55 odstotkov vprašanih. To je najvišji delež nezadovoljnih, odkar je pred 10 meseci nastopil položaj.

B. V., K. S.