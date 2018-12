Francoska vlada sklenila, da v letu 2019 ne bo zvišanja trošarin na gorivo

5. december 2018 ob 20:18,

zadnji poseg: 5. december 2018 ob 23:42

Pariz - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Francoska vlada je sklenila, da v prihodnjem letu ne bo nobenega zvišanja trošarin na gorivo, je sporočil minister za okolje Francois Rugy. S tem se je vlada odzvala na večdnevne množične in tudi nasilne proteste proti zvišanji cen goriv.

Kot je dejal minister, so se zvišanju trošarin, sprva načrtovanemu za 1. januar 2019, zaradi protestov pa zamrznjenemu za pol leta, odpovedali za celotno prihodnje leto. S tem želijo pomiriti strahove protestnikov, t. i. rumenih jopičev, da bi zvišanje odložili zgolj začasno, ko bi se protesti končali, pa bi ga uveljavili, je pojasnil.

Macron poziva k miru

Predsednik Emmanuel Macron je povabil politike, sindikate in zaposlovalce, naj ljudi pozovejo k miru. "Kaj takega se v državi še ni dogajalo," je predsednikove besede o protestih povzel tiskovni predstavnik vlade Benjamin Griveaux. Na seji vlade je predsednik dejal, da "ne gre več za nasprotovanje politiki, ampak nasprotovanje republiki".

Rumeni jopiči so kljub obljubam pozvali k novim protestom v soboto. Proteste so napovedali tudi prevozniki in kmetovalci, poroča Guardian.

Dilema: Razjeziti jopiče ali kmetovalce?

Vlada je zaradi grožnje novih protestov že sprejela dodatne ukrepe in zamrznila predvideno desetodstotno zvišanje minimalne cene prehrambnih izdelkov, da ne bi še dodatno razjezili protestnikov. So pa z ukrepom še dodatno razjarili kmetovalce, ki trdijo, da jih je prizadela vojna med trgovinami, ki z nižanjem cen koristi kupcem, a škodi dobaviteljem. Ni še jasno, kdaj bodo dvig minimalnih cen izpeljali.

"Ne bomo se pridružili rumenim jopičem, temveč bomo opozorili na težave, specifične za kmetijski sektor," so sporočili iz sindikata kmetijskih delavcev FNSEA. Tudi zveza francoskih trgovcev, med njimi je denimo Carrefour, so pozvali vlado, naj čim prej zviša minimalne cene, saj potrebujejo čas za prilagoditev na nove cene, predvsem za pogajanja z dobavitelji. Ukrep predvideva dvig minimalne cene prehrambnih izdelkov, omejitev popustov na največ 34 odstotkov polne cene in le za četrtino zaloge.

Vlada razmišlja o vrnitvi davka za bogate

Tiskovni predstavnik vlade je namignil, da bo vlada znova premislila o uvedbi posebnega davka na najbogatejše, ki ga je Macron ukinil kmalu po izvolitvi maja lani, zaradi česar si je prislužil vzdevek "predsednik bogatih". "Če se ukrep, ki smo ga sprejeli in zmanjšuje javna sredstva, izkaže za nedelujočega, ga bomo spremenili – nismo neumni," je dejal Griveaux za radio RTL in dodal, da bodo ukrep znova ovrednotili jeseni prihodnje leto.

Protesti rumenih jopičev so se začeli 17. novembra v znak nasprotovanja vse višjih cen goriv – ki jih v Franciji dodatno dražijo trošarine na emisije – in nato prerasli v vsesplošno nezadovoljstvo z ukrepi Macronove administracije. Predsednika so protestniki pozivali k odstopu. V soboto so v Parizu izbruhnili izgredi, v katerih so protestniki uničevali zasebno lastnino in se spopadali s policisti – aretirali so več kot 400 ljudi, več kot 100 je bilo ranjenih.

Obtožnice za poškodovanje Slavoloka zmage

Francosko tožilstvo je danes vložilo obtožnice proti 13 ljudem zaradi poškodovanja Slavoloka zmage. Trije, med njimi tudi mladoletnik, so ostali v zaporu. Tožilstvo 13 osumljenih obtožuje vdora in nedovoljenega vstopa, kraje ter uničenja kulturne dediščine. V okviru potekajoče preiskave skušajo identificirati še druge, ki so sodelovali pri uničenju.

Protestniki so slavolok popisali z grafiti, poškodovali kipe in z njega ukradli spominske medalje. Nekatere medalje so pozneje našli pri 412 ljudeh, ki so jih aretirali konec tedna. Oblasti so od nedelje vložile obtožnice proti 227 odraslim, okoli 100 jih je že stopilo pred sodnika, več deset so jih zaradi pomanjkanja dokazov oprostili.

