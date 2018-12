Francoska vlada z moratorijem na dvig trošarin miri rumene jopiče

V soboto so se protesti sprevrgli v nasilje in izgrede

4. december 2018 ob 09:24,

zadnji poseg: 4. december 2018 ob 21:10

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Francoska vlada je napovedala moratorij na zvišanje trošarin na gorivo, potem ko se že več tednov vrstijo protesti rumenih jopičev, ki so se konec tedna v Parizu sprevrgli v izgrede.

Premier Edouard Philippe je poudaril, da noben dvig davkov ne opravičuje ogrožanja varnosti ljudi. Trošarin ne bodo dvignili najmanj pol leta. Premier je pojasnil, da bo moratorij veljal tudi za dvige cen elektrike in plina ter napovedane ostrejše varnostne preglede prevoznih sredstev.

Kljub moratoriju so za soboto napovedani novi protesti. Francoski premier je rumene jopiče (gilets jaunes) pozval, naj prihodnje proteste prijavijo oblastem in da naj ti potekajo mirno. Z gibanjem je želel vzpostaviti tudi pogovore, a so ga zavrnili, ker so od ekstremističnih članov gibanja prejeli grožnje s smrtjo.

Finančni minister Bruno la Maire je pozneje dodal, da se bo Francija vseeno držala svojih obvez do Evropske unije glede zmanjšanja javne porabe. Že premier je predtem dejal, da bodo v primeru nižanja davkov znižali tudi javne izdatke.

Trošarine naj bi se po prvotnih načrtih zvišale 1. januarja, in sicer za 6,5 centra na liter dizla oziroma 2,9 centra na liter bencina, a se je vlada po srečanju s predsednikom Emmanuelom Macronom že v ponedeljek zvečer odločila za večmesečni moratorij na ta ukrep.

Nekatere stranke z uvedbo moratorija niso zadovoljne. Republikanci upajo, da bo moratorij prerasel v umik. Predsednica Nacionalnega zbora Marine Le Pen je tvitnila, da je moratorij zgolj preložitev, kar ni v skladu s pričakovanji Francozov.

Francoski javni dolg skoraj 100 odstotkov BDP-ja

Evropski viri ocenjujejo, da bo imel zaradi moratorija francoski proračun za prihodnje leto dve milijardi evrov primanjkljaja. V Bruslju še napovedujejo, da bo javni dolg Francije letos znašal 98,7 odstotka bruto domačega proizvoda, kar je precej nad evropsko mejo 60 odstotkov BDP-ja.

Velika škoda po sobotnih izgredih

Protesti proti zviševanju cen pogonskih goriv so se začeli 17. novembra, ko se je po Franciji zbralo več kot 250.000 ljudi. V soboto so protesti v Parizu prerasli v izgrede. Protestniki so v prestižnejših soseskah Pariza zažigali avtomobile, ropali trgovine, uničevali zgradbe in napadali policiste. Poškodovali so tudi Slavolok zmage, na katerega so napisali "rumeni jopiči bodo zmagoviti" in "Macron, odstopi". Gasilci so pogasili 190 požarov, uničenih je bilo več deset avtomobilov. Policija je aretirala 412 ljudi, ranjenih je bilo 113 ljudi, med njimi 23 pripadnikov varnostnih sil.

K. T., J. R.