Francoske desničarje razburja Macronova "povezovalnost"

Ob izjavi v podporo predsedniku še izjava proti njemu

17. maj 2017 ob 16:24

Pariz - MMC RTV SLO

Poziv k podpori političnega projekta novega francoskega predsednika Emmanuela Macrona povzroča kaos med konservativci. Macron je medtem razkril vsa imena v novem kabinetu.

Okoli 170 izvoljenih uradnikov z desnice je s svojim podpisom izrazilo podporo Macronu, potem ko je ta za novega premierja imenoval republikanca Edouarda Philippa. A vsi niso zadovoljni. Tako je republikanski strateg in župan Troyesa François Baroin Macrona obtožil, da politike ni "preoblikoval", ampak je pod njo nastavil bombo in dobesedno "razstrelil politično prizorišče".

Medtem je Macron razkril vsa imena v novem kabinetu, v katerega ministri prihajajo z vseh strani političnega spektra. Za novega gospodarskega ministra je tako imenoval zmernega konservativca Bruna Le Maira, socialističnega župana Lyona Gerarda Collomba za notranjega ministra, za pravosodnega ministra pa veteranskega politika sredine Françoisa Bayrouja.

Novi zunanji minister bo Jean-Yves Le Drian, ki je pod prejšnjim predsednikom Françoisom Hollandom služil kot obrambni minister, minister za okolje pa dobro znani okoljevarstvenik Nicolas Hulot, navaja BBC.

Macron je ob izvolitvi obljubil spolno uravnotežen kabinet in polovico 22-članske ministrske ekipe sestavljajo ženske - Agnès Buzyn je nova ministrica za zdravje, olimpijska prvakinja v sabljanju Laura Flessel ministrica za šport, Sylvie Goulard obrambna ministrica, Murielle Pénicaud ministrica za delo, Françoise Nyssen pa kulturna ministrica. Za digitalno platformo je pooblastil 33-letnega Mounirja Mahjoubija, ki prihaja iz delavske družine iz Maroka, že pod Hollandom pa je služil kot predsednik nacionalnega sveta za digitalno platformo.

Kritike z leve in desne

Macron je z objavo imen članov kabineta malce odlašal, saj je njegova ekipa še enkrat preverjala vse kandidate – tako njihove davčne evidence kot tudi potencialno navzkrižje interesov.

Več kot 170 desnousmerjenih izvoljenih predstavnikov je sprejelo roko, ki jo je podprl Macron, in sprejelo njegov politični projekt premostiti vrzel med levico in desnico, dolgo ukoreninjeno v francoski politiki. A 570 njihovih kolegov z desne zavrača tovrstno povezovanje in je zato v odgovor podpisalo lastno "protiizjavo".

Poleg Baroina je bil zelo kritičen tudi namestnik generalnega sekretarja republikancev Eric Ciotti, ki je pobudo svojih kolegov za podporo Macronu označil za "klofuto" in jih obtožil oportunizma, češ da si želijo stolčka v novi vladi.

Pobuda je bila deležna dobršne mere kritik tudi na levi, kjer je najglasnejši v kritikah Macronovega "povezovalnega projekta" poraženi kandidat socialistov Benoît Hamon. "Kdo lahko res misli, da se bo levica sestavila, če je del koalicije, ki jo vodi član republikancev?" se je vprašal.

K. S.