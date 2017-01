Francoske oblasti aretirale Ramusha Haradinaja

Srbija mu želi soditi zaradi domnevnih vojnih zločinov

4. januar 2017 ob 21:30

Pariz - MMC RTV SLO/STA

Francoske oblasti so po mednarodni tiralici Srbije aretirale in priprle nekdanjega haaškega obtoženca Ramusha Haradinaja; Haradinaj je bil junija 2015 aretiran tudi v Sloveniji, a hitro izpuščen.

Aretacijo Haradinaja je za kosovski medij Zeri potrdila tudi njegova družina, poroča srbski portal B92, trenutno pa naj bi bil pridržan v francoskem zaporu.

Po poročanju albanskih medijev je bil Haradinaj prijet na podlagi mednarodne tiralice, ki jo je izdala Srbija. Sicer ni jasno, ali gre za novo tiralico Srbije ali za staro. Srbija zahteva njegovo izročitev, saj ga obtožuje ubojev in vojnih zločinov na Kosovu v letih 1998 in 1999, ko je potekala osamosvojitvena vojna kosovskih Albancev.

Nekdanji poveljnik Osvobodilne vojske Kosova in nekdanji predsednik vlade v Prištini se je moral zaradi obtožb vojnih zločinov zagovarjati tudi na haaškem Mednarodnem sodišču za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije. Sodišče ga je leta 2012 oprostilo vseh obtožb in izpustilo na prostost. Srbija pa kljub temu tiralice ni umaknila.

Aretiran tudi v Sloveniji

Na podlagi stare srbske tiralice v sistemu Interpola iz leta 2004 je Haradinaja junija 2015 za kratek čas prijela tudi Slovenija. Incident je tedaj razburkal odnose med Kosovom in Slovenijo, ko je Kosovo sporočilo Ljubljani, da se je Haradinaj vračal čez ozemlje Slovenije s posebne diplomatske misije v tujini, pa so mu vrnili potni list in je Slovenijo lahko. Septembra 2015 se je morala zaradi incidenta na interpelaciji zagovarjati tudi notranja ministrica Vesna Györkös Žnidar.

K. Št.