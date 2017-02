Francoske oblasti začele uradno preiskavo proti Fillonu, preiskujejo tudi zaupnika Le Penove

Je kandidat fiktivno zaposloval ženo?

25. februar 2017 ob 12:50,

zadnji poseg: 25. februar 2017 ob 18:20

Pariz - MMC RTV SLO/STA

Francosko tožilstvo je v petek uvedlo uradno preiskavo proti predsedniškemu kandidatu Francoisu Fillonu, ki ga med drugim sumijo fiktivne zaposlitve svoje žene. Sredi februarja so zaradi suma nezakonitega posojila sprožili tudi preiskavo proti zaupniku Marine Le Pen.

Pristojno tožilstvo je po enomesečni preiskavi sprejelo uradno odločitev, da zadevo preda preiskovalnemu sodniku. Predsedniški kandidat konservativcev Fillon je osumljen poneverbe javnih sredstev in zlorabe položaja. Preiskovalni sodnik zdaj zbira dokaze za začetek kriminalistične preiskave. Sodnik se lahko odloči, da primer ovrže, postavi Fillona pod uradno preiskavo ali pošlje primer pred sodišče.

Povod za preiskavo je bilo poročanje satiričnega časopisa Canard Enchaine o domnevno fiktivnih zaposlitvah Fillonove žene Penelope. Ta naj bi med letoma 1998 in 2012 delala kot moževa poslanska asistentka in sodelavka literarne revije in pri tem zaslužila več kot 900.000 evrov, vendar obstaja dvom, ali je to delo tudi dejansko opravljala. Po poročanju BBC-ja je njen odvetnik, Pierre Cornut-Gentille, dejal, da je Fillonova že predložila dokaze za opravljeno delo. Francoski mediji so medtem objavili intervju iz leta 2007, v katerem Fillonova pove, da ni nikoli delala kot moževa asistentka.

Ob tem je prišlo na dan tudi, da naj bi Fillon dvema od svojih otrok, Marie in Charlesu, med letoma 2005 in 2007 izplačal honorarje za odvetniške storitve 86.000 evrov, čeprav sta bila takrat še študenta in nista bila usposobljena za odvetniško delo.

Fillon vse obtožbe zanika

Fillon je sprva napovedal, da bo ob morebitni sprožitvi uradne preiskave odstopil od kandidature, pred kratkim pa je po poročanju STA-ja zatrdil, da bo vztrajal do konca. Vztraja, da je nedolžen in da ga želijo njegovi nasprotniki oblatiti.

Afera je že vplivala na njegove možnosti na aprilskih volitvah. Potem ko so mu javnomnenjske ankete najprej napovedovale gladek preboj v drugi krog, kjer bi se pomeril s kandidatko skrajno desne Nacionalne fronte Marine Le Pen in jo premagal, je anketa časopisa Le Figaro pokazala, da sta Fillon in neodvisni kandidat Emmanuel Macron zdaj skoraj izenačena na drugem mestu.

Obtožba proti zaupniku Le Penove

Francoski pravosodni organi so sredi mesec začeli preiskavo proti zaupniku Le Penove Fredericu Chatillonu, ki je sicer šef podjetja za komuniciranje Riwal, je potrdilo pariško tožilstvo. Gre za del preiskave o financiranju stranke za lokalne in evropske volitve v letih 2010 in 2014. Chatillona sumijo zlorabe premoženja podjetja in sicer naj bi posojal denar skupini Jeanne, ki velja za satelit Nacionalne fronte. Francoska zakonodaja prepoveduje podjetjem, da bi nakazovala denar na račune političnih strank.

Do razkritja preiskave je prišlo le nekaj dni po tem, ko je policija pridržala telesnega stražarja Thierryja Legierja Marine Le Pen in vodjo nnjenega kabineta Catherine Griset. Slednjo so obtožili zaradi zlorabe zaupanja, Legierja pa so izpustili brez obtožb. V ločeni preiskavi francoski organi preiskujejo, ali je Le Penova, evropska poslanka od leta 2004, nezakonito porabila sredstva parlamenta za plače sodelavcev Nacionalne fronte prek navideznih pogodb o delu asistentov v Evropskem parlamentu.

K. T., J. R.