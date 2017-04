Francoske predsedniške volitve: bi lahko Melenchon premešal karte?

Prvi krog bo 23. aprila, drugi pa 7. maja

17. april 2017 ob 15:05

Pariz - MMC RTV SLO/Reuters

Slab teden pred prvim krogom predsedniških volitev v Franciji je volilna kampanja na vrhuncu. Javnomnenjske raziskave kažejo, da so razlike med prvimi štirimi kandidati majhne.

Poleg sredinskega kandidata Emmanuela Macrona, voditeljice skrajno desničarske stranke Nacionalna fronta Marine Le Pen in kandidata konservativne stranke Francoisa Fillona četverico sklepa kandidat skrajne levice, evropski poslanec Jean-Luc Melenchon, ki mu je v zadnjih tednih uspel največji prodor.

Javnomnenjske raziskave sicer kažejo, da se bosta v drugi krog, ki bo 7. maja, najverjetneje uvrstila Macron in Le Penova, v njem pa bo gladko slavil Macron.

A že možnost, da bi se v drugi krog uvrstila Le Penova in Melenchon, oba zagovornika referenduma o izstopu Francije iz Evropske unije, je povečala skrbi vlagateljev, ki so po lanskem presenetljivem izglasovanju brexita previdnejši.

Melenchon volivce nagovarja z obljubami o ostrem znižanju javne porabe, napoveduje pa tudi 90-odstotno obdavčitev najbolj plačanih (tistih, ki zaslužijo več kot 400.000 evrov letno) in izstop Francije iz Nata. "Predstavljamo Francijo, ki je polna lepote in radodarnosti, ki vsak dan živi naš moto: svoboda, enakost in bratstvo," je zbrane v Toulousu, kamor ga je v nedeljo prišlo poslušat več deset tisoč podpornikov, organizatorji so navedli številko 70.000, nagovoril Melenchon. V svojem nastopu je bil zelo kritičen do drugih kandidatov, še posebej do Fillona, s katerim v javnomnenjskih raziskavah "bijeta boj" za 3. mesto.

V prvem soočenju na televiziji je bil najprepričljivejši

Če je še na začetku februarja Melenchona podpiralo "le" 10 odstotkov volivcev, pa je teden dni pred volitvami pogled na lestvico kandidatov zelo drugačen: podpira ga 20 odstotkov anketiranih, medem ko imata Le Penova in Macron po 22-odstotno podporo. V dveh mesecih je s svojim prepričljivim in inovativnim nastopom, med drugim se je s pomočjo holograma večkrat hkrati "pojavil" na več shodih, in uspešno digitalno kampanjo, kjer je preprič(ev)al predvsem mlajše volivce, iz tedna v teden pridobival podporo. Odlično se je odrezal tudi na marčevskem televizijskem soočenju, kjer je bil po mnenju gledalcev najprepričljivejši, na YouTubu pa ima več sledilcev kot vsi njegovi glavni tekmeci skupaj.

65-letnik nastopa kot kandidat političnega gibanja Nezlomljiva Francija (La France Insoumise) in komunistične stranke, poleg napovedi o koncu pete republike in vzpostavitvi šeste, podržavljenja največjih bank in referenduma o izstopu iz EU-ja pa se zavzema tudi za ohranitev brezplačnega šolstva in krepitev kulture. "Ljudje so tisti, ki delajo zgodovino," je na enem izmed shodov nagovoril 25-tisočglavo množico. "To ste vi! To moramo narediti. Gremo, ljudje! Pogumno!"

Kot piše Washington Post, je meteorski vzpon Melenchona, ki se je za predsedniški položaj potegoval tudi na volitvah pred petimi leti, jasen opomnik, da so radikalne spremembe v zraku in da utegnejo zagovorniki ekstremističnih prepričanj kmalu prevzeti oblast. Odhajajoči predsednik Francois Hollande je v nedeljo v televizijskem pogovoru dejal, da se bo čutil "osebno krivega", če bo Le Penova postala predsednica.

Četverica vodilnih po javnomnenjskih raziskavah bo zadnje dneve izkoristila za še zadnje shode po vseh koncih države. Kar tretjina francoskih volivcev je še vedno neodločenih, komu bodo podelili svoj glas.

Ksenja Tratnik