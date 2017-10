Francoski aktivisti Puigdemontu ponudili zatočišče

Katalonski parlament bo zasedal v četrtek

23. oktober 2017 ob 10:01,

zadnji poseg: 23. oktober 2017 ob 18:06

Barcelona/Madrid - MMC RTV SLO, Reuters, STA

V primeru dodatne zaostritve konflikta z Madridom so francoski aktivisti Odbora za samoodločbo Severne Katalonije katalonskemu voditelju Carlesu Puigdemontu in vladi ponudili zatočišče.

Skupina pod vodstvom Roberta Casanovasa se zavzema za večjo samostojnost departmaja Pyrenees-Orientales znotraj francoske države. Območje na meji s Španijo je bilo nekoč del kneževine Katalonija, a je leta 1659 pripadlo Franciji. Puigmontu in njegovi vladi so ponudili vilo v kraju Theza blizu mesta Perginan ob meji s Španijo.

Kot je za radijsko postajo France Bleu pojasnil Puigdemont, trenutno potekajo priprave za njihov sprejem v tem francoskem mestu, da bodo pripravljeni, še preden bi zaradi poslabšanja razmer zaprli meje in bi prišlo do aretacij

Puigdemont po glasovanju senata ostaja brez pooblastil

Puigdemont bo po glasovanju španskega senata o 155. členu ustave ostal brez vseh pooblastil in bo tudi nehal prejemati plačo. Katalonski regionalni parlament se bo dan pred sejo španskega senata sestal v četrtek in se pogovoril o prihodnjem delovanju.

Kot je v radijskem pogovoru dejala Soraya Saenz de Santamaria, namestnica španskega premierja Mariana Rajoya, bo senat po pričakovanjih 155. člen ustave, ki Kataloniji odvzema avtonomijo, podprl v petek. Takrat bo Puigdemont ostal brez vseh pristojnosti, na njegovo mesto pa bo španska vlada imenovala svojega človeka.

Datum seje katalonskega regionalnega parlamenta dan pred zasedanjem španskega senata je sporočil predstavnik vladajoče koalicije Lluis Corominas, ki pa se je izogibal omembi neodvisnosti in je zagotovil, da je namen seje razpravljati o odgovoru na uporabo 155. člena španske ustave. Nova seja bi namreč vladajočim separatistom dala možnost za enostransko razglasitev neodvisnosti, s čimer grozijo vse od izvedbe referenduma 1. oktobra.

"Kako lahko EU to dopusti?"

Katalonski zunanji minister Raul Romeva je pred tem opozoril, da bo Evropska unija izgubila vso verodostojnost, če bo Madridu dopustila, da Kataloniji dejansko odvzame avtonomijo. "Le Katalonci imajo pravico izbirati svoje institucije. Kako lahko Evropska unija sploh živi z nastalo situacijo? Kako bo sploh ohranila ugled in verodostojnost, če se to zgodi? Lahko vam povem, da ljudje in institucije v Kataloniji odvzema avtonomije ne bomo dopustili."

V pogovoru za BBC je Romeva dodal, da katalonski uradniki ne bodo upoštevali navodil, ki bodo prihajala iz Madrida, ampak bodo vsi, tudi policija, sledili demokratično izvoljenim katalonskim oblastem.

Skrajno leva katalonska stranka CUP, ki je v katalonskem parlamentu ključni zaveznik vladajoče koalicije, je v primeru odstavitve vlade napovedala "množično državljansko nepokorščino". Načrte Madrida je v sporočilu označila za "največjo agresijo" nad Katalonci od Francove diktature.

EU: Španski ukrepi so v okviru ustave

Evropska komisija je znova stopila na stran španskih oblasti in preko tiskovnega predstavnika Margaritisa Schinasa sporočila, da že ves čas izpostavlja pomen španskega ustavnega reda, v okviru katerega so sprejeti tudi ukrepi v zvezi s Katalonijo. Komisija je sicer dan po izvedenem referendumu poudarila, da nasilje nikdar ne sme biti sredstvo v politiki, ni pa izrecno obsodila dejanj španskih policistov v Kataloniji.

Z živim zidom v bran Puigdemontu

V nedeljo so španske oblasti tudi zagrozile, da bodo Puigdemonta, če bo Katalonija razglasila neodvisnost, aretirale zaradi upora. Španska zakonodaja za upor predvideva do 30 let zaporne kazni. Kot je dejal španski generalni državni tožilec Jose Manuel Maza, je zaradi "resnosti kaznivega dejanja logično in skoraj nujno", da v primeru razglasitve neodvisnosti Puigdemonta in morda tudi druge člane katalonske vlade nemudoma aretirajo in pripeljejo v preiskovalni zapor.

A zagovorniki katalonske neodvisnosti so se odzvali z napovedjo, da bodo aretacijo svojega voditelja skušali preprečiti tako, da bodo okoli parlamenta postavili živi zid.

Madrid napovedal ukrepe

Španska vlada je v soboto na izredni seji v Madridu odločila, da bo ukinila regionalno vlado v Kataloniji in razpustila parlament v Barceloni, v šestih mesecih pa tam izvedla regionalne volitve. Na njih Puigdemont ne bo smel nastopiti, niti ne bo smel predlagati kandidatov.

Na ulicah Barcelone se je medtem v soboto zbralo 450.000 zagovornikov neodvisnosti Katalonije, ki so protestirali proti španski vladi ter zahtevali izpustitev voditeljev dveh pomembnih civilnih združenj, ki zagovarjata neodvisnost Katalonije – Jordija Cuixarta iz združenja Omnium Cultural in vodje Katalonske narodne skupščine (ANC) Jordija Sancheza. Sanchez in Cuixart sta obtožena spodbujanja več sto protestnikov k oviranju španske policije. Ta je 1. oktobra skušala preprečiti izvedbo katalonskega referenduma o neodvisnosti, s tem da je na nekaterih voliščih zasegla glasovnice in volilne skrinjice.

A. P. J., J. R.