Francoski neonacisti stopili pred sodnika

Na sojenju tudi zloglasni Batskin

27. marec 2017 ob 20:03

V severnem francoskem mestu Amiens se začenja sojenje 18 ljudem, obtoženim kriminalnega delovanja znotraj neonacistične tolpe, znane kot Klan belih volkov. Med obtoženci je tudi zloglasni, skrajno desničarski aktivist Serge Ayoub.

Osemnajsterico bremeni 35 obtožb, med njimi tiste za oboroženo nasilje, tatvine in poskus umora, poroča BBC.

Ayoub, zaradi svoje naklonjenosti kijem za bejzbol znan kot "Batskin", je bil prisiljen razpustiti dve skrajno desničarski skupini, ki ju je vodil, potem, ko so bili njegovi simpatizerji vpleteni v pretep, v katerem je umrl levičarski aktivist.

Več obtožencev je bilo povezanih s skupinami Tretja pot in Revolucionarna nacionalistična mladina, prepovedanimi od leta 2013.

Po navedbah tožilstva so se domnevni zločini zgodili med letoma 2012 in 2014, v tem času pa je Klan belih volkov pogosto napadal rivalske skupine ali nekdanje člane, ki so skušali skupino zapustiti. V enem od incidentov so privržence skupine, imenovane Avtonomni nacionalisti, zvabili v garažo, kjer so jih nato napadli z noži.

