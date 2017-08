Francoski poslanci ne smejo več zaposlovati ožjih družinskih članov

Prepoved je pred volitvami obljubljal predsednik Macron

3. avgust 2017 ob 17:17

Pariz - MMC RTV SLO

Francoski parlament je z veliko večino potrdil zakon, ki poslancem in poslankam prepoveduje zaposlovanje ožjih družinskih članov. Proti so bili le trije poslanci.

Za prepovedi zaposlovanja družinskih članov je glasovalo 383 poslancev narodne skupščine, trije so bili proti, 48 vzdržanih. Narodna skupščina je zakon sprejela dan po tem, ko je to storil zgornji dom parlamenta, senat.

Prepovedali so zaposlovanje bližnjih družinskih članov, kot so zakonci, partnerji, starši in otroci, kot tudi staršev in otrok zakoncev oziroma partnerjev. V primeru kršitev jim grozi triletna zaporna kazen in 45.000 evrov globe.

Pri zaposlovanju daljnih svojcev je poslej obvezna izjava, kot velja v primeru zaposlitve člana družine drugega poslanca ali ministra.

Francoska pravosodna ministrica Nicole Belloubet je potrditev prepovedi pozdravila kot "zelo pozitiven signal za sodržavljane".

Posledica afere Fillon

Prepoved je med volilno kampanjo obljubil predsednik države Emmanuel Macron, potem ko so prišli na dan sumi, da je tedanji konservativni favorit na predsedniških volitvah Francois Fillon še kot poslanec fiktivno zaposloval svojo soprogo in otroke.

Zaradi afere je bivši premier Fillon izpadel že v prvem krogu volitev. Proti njemu in njegovi ženi Penelope je bila marca uvedena uradna preiskava, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ženi naj bi Fillon kot poslanec med letoma 1986 in 2013 izplačal več sto tisoč evrov za delo v njegovi poslanski pisarni, ki naj ga sploh ne bi opravljala oziroma naj bi za plačilo naredila izjemno malo. Tako Fillon kot njegova žena zanikata, da sta naredila karkoli nezakonitega.

B. V.